El Mercado del Puerto y la resistencia

Los comercios del Mercado del Puerto resisten a tres siglos de historia. Esta instalación, pionera y casi única en la ciudad por su conjunto de hierro forjado, levantó por primera vez sus persianas en 1891. Testigo de una ciudad que ya no existe, de transformaciones urbanísticas y sociales, ha mantenido la esencia primigenia de la cadena de consumo. Una forma de entender el negocio que se prolongó durante más de un siglo y que ahora se ve arrinconada.

Explica muy bien este contexto Santiago Ginori, que explota un comercio de quesos y otras viandas desde diciembre del año 2010. «Es muy difícil por el auge de las grandes superficies. No podemos competir. No podemos hacerlo desde los horarios, más adecuados a los tiempos laborales de los clientes. Las aperturas dominicales nos están matando. Y no podemos hacerlo desde los precios. Los proveedores, al despacharles grandes cantidades, les hacen ofertas. Y muchas veces veo en supermercados yogures, que dejé de traerlos, más baratos de lo que los proveedores nos los traen aquí», indica.

Por eso, en tiempos de celeridad y agenda digital, al final una de las bases para competir es mimar la calidad del producto. «Diferenciarse, traer cosas de calidad que no se suelen ver en otros ligares», añade Ginori detrás del mostrador.