El contrato de guarderías, sin prórroga

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de agotar el plazo que tenía para anunciar a Ralons Schools la activación de la prórroga del servicio que le fue adjudicado en 2010 para gestionar las escuelas infantiles municipales. De este modo, habrá que esperar al 31 de agosto para que acabe la relación contractual con la actual concesionaria, cuyos retrasos en el pago de las nóminas de sus trabajadoras han provocado una oleada de protesta de las afectadas y de los padres y madres de los niños en favor de la remunicipalización del servicio.

La última de las concentraciones tuvo lugar este viernes a las puertas de la Casas Consistoriales, donde se celebraba el pleno municipal. Allí, las manifestantes profirieron gritos como «Hidalgo de carnaval y nosotras sin cobrar» para denunciar el impago de sus salarios y las carencias que sufren las escuelas municipales.

El representante de las trabajadoras, César Merino, de Intersindical Canaria, recordó que «la posibilidad de prórroga es una decisión unilateral del Ayuntamiento» y lamentó que el grupo de gobierno no les haya querido dar información al respecto.

Fuentes municipales explicaron a este periódico que «no se ha tramitado ninguna prórroga» y anunciaron también que «las trabajadoras están cobrando enero y febrero hoy (ayer para el lector)».

Merino consideró «una temeridad» que el Ayuntamiento haya liberado el pago de 3,3 millones de euros a Ralons Schools y criticó la «censura» a que se sometió a las trabajadoras al no dejarlas intervenir en el pleno por considerar que no habían presentado la solicitud de participación con las requeridas 48 horas previas a la celebración del pleno. «Han pretendido callarnos y que los trabajadores no hablen en la casa del pueblo», lamentó el representante sindical.

En el interior de las Casas Consistoriales, la portavoz municipal del PP, Pepa Luzardo, reclamó al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, «que garantice si va a ejercer la cláusula de dos años de prórroga o va a comunicar ya que saca a concurso el contrato por urgencia». El regidor le informó que le contestaría en la siguiente sesión.