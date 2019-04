El bono wawa joven provoca una deuda de 700.000 euros a Guaguas

La implantación del título de viaje wawa joven, el nuevo carné insular que permite a los menores de 28 años viajar indistintamente en las líneas de Guaguas y Global sin límite de uso, superó las previsiones iniciales. El Cabildo de Gran Canaria dotó unos 200.000 euros -dentro de un convenio de subvención al viajero por importe de 2,29 millones de euros- para compensar a Guaguas Municipales por la puesta en marcha de esta tarifa, pero al final en 2018 se produjeron usos con wawa joven por valor de 973.625 euros.

La diferencia entre las dos cantidades -773.625 euros- es la que Guaguas Municipales reclama a la Autoridad Única del Transporte.

«Originariamente, cuando se puso en marcha el título de wawa joven no se pensó que fuera a tener tanto éxito», explicaron desde la compañía municipal de transportes, «teníamos el compromiso de que los viajes con este billete se iban a pagar a 1,4 euros y por eso se refleja esa deuda con la Autoridad Única del Transporte».

El bono wawa joven se puso en marcha a fines del año pasado y no solo supondrá la eliminación del bono estudiante de Guaguas, sino el trasvase de muchos viajes al nuevo título. La diferencia entre el bono estudiante y el wawa joven es que mientras que el primero solo pueden usarlo menores de veintiséis años que sean estudiantes, del segundo puede beneficiarse cualquier joven menor de veintiocho años, sea o no estudiante. Además, ambos cuestan veintiocho euros, pero el bono estudiante permite 80 viajes al mes, mientras que el wawa joven no tiene límite de uso.

La liquidación del ejercicio de 2018 ya refleja un debilitamiento del bono de estudiantes de Guaguas que retrocede un 24% respecto al año anterior: se pasó de 1,09 millones de euros en el caso de 2017 a 826.958 euros en 2018. También bajan los ingresos por pago directo (-1%) y los que proceden del bono LPA Movilidad (bono de diez viajes), que se reducen en un 3%.