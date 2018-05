El Ayuntamiento pide la retirada de 17 coches abandonados

PROCEDIMIENTO

El procedimiento de retirada de un vehículo de la vía pública sobre el que trabaja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no es sencillo cuando no se puede localizar a los dueños. En estos casos, se tiene que iniciar un expediente cuya tramitación puede llegar a durar más de un mes. Se hace cuando se constata que el automóvil en cuestión no se ha movido durante el periodo de tiempo de un mes del mismo sitio, cuando se comprueba que no puede desplazarse por sus propios medios o si le falta alguna placa de matrícula.

El final del proceso es la destrucción del coche, pero la Policía Local no lo lleva directamente a la recuperadora –la chatarra- sino que primero lo deposita en el potrero de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Sagulpa) por un periodo de dos meses para ver si el dueño aparece y se hace cargo del vehículo aparece y hace una reclamación de la propiedad del mismo.

El plazo suele ser más flexible si el coche tiene pocos años ya que los estacionamientos prolongados suelen ocultar problemáticas concretas como enfermedades, embargos u otros problemas personales del propietario.

El número de vehículos abandonados que se lleva cada año a Sagulpa se ha ido reduciendo con el paso de los años: hace una década se llevaban casi 200 (fueron 182 en 2009 y 181 en 2010), mientras que el año pasado solo se depositaron por este motivo 58, según confirmaron desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.