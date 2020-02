Drag Chuchi: «Echo en falta más visibilidad del ‘drag’»

— A punto de terminar tu reinado, ¿qué balance haces?

— Justo al terminar el carnaval se quedó todo un poco parado y sin mucho movimiento. Es verdad que estos dos últimos meses han habido muchas acciones de promoción por parte del Ayuntamiento como el viaje a Fitur o sesiones de fotos para las redes sociales del carnaval, ahora sí que he visto movimiento. La verdad es que me agobia un poco por que se concentra todo en un mes y para mí es mi último mes que supone preparar vestuario, atrezzo y coordinar últimos ensayos. Así que ha sido un poco estresante este final pero la verdad es que ha sido un año maravilloso.

— Si te tuvieses que quedar con un único momento de los vividos este año, ¿cuál sería? ¿Porqué?

— Tuve la experiencia de irme a Los Ángeles como representante de la gala drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria gracias a una invitación de la oficina española de turismo. Estuve en Hollywood y fue una experiencia inolvidable. De todo lo que he vivido fue lo más de lo más. Ir de artista invitado a un evento con los drag de Ru Paul fue brutal, algo único.

— ¿Con qué experiencia te quedas?

— Evidentemente me quedo con haber ganado, haber cumplido ese sueño, esa ilusión y el objetivo que tuve. Después de tantos meses de trabajo el momento en que me nombran ganador es único, eso no se olvida nunca, además tienes los vídeos y cada cierto tiempo los reviso y se me pone un nudo en la garganta.

— ¿Qué cambiarías de la gala?

— Más que cambiar me gustaría que realmente se le diera más visibilidad a la figura del drag queen. El Ayuntamiento está intentando que el carnaval sea declarado fiesta de interés turístico internacional, y creo que deben aprovechar esa figura porque es la más internacional. Con esto no desprestigio el papel de la reina del carnaval, de las comparsas o las murgas, pero al final la figura de la drag es mucho más internacional, ha sido así desde el primer momento. Me gustaría que aprovecharan esas oportunidades, hay muchos gay pride en Europa a los que podríamos asistir como artistas invitados y promocionar el carnaval, convenciones drag internacionales importantes en las que echo de menos ver más presencia del drag porque es único en el mundo. Tuve la oportunidad de compararme con los drag de Ru Paul y no tenemos nada que envidiarles, somos una estética muy fuerte, muy arrolladora y nuestra presencia es brutal. Echo en falta eso.

— ¿Quizás sea por desconocimiento?

— Puede ser. Falta indagar más en eventos LGTBI internacionales, que al final es donde tenemos más cabida, más protagonismo y es donde creo que podemos aprovechar ese impulso, ese trampolín.

— ¿Qué más cambiarías?

— El premio económico por ganar la gala. A día de hoy 1.800 euros netos es una cantidad irrisoria para el gasto que supone presentarte a la gala y creo que podemos encontrar a patrocinadores que estén dispuestos a ayudar en esa partida presupuestaria para incrementar los premios. No se sí en algún momento llegaremos a ver premios de 6.000 euros más un coche o un viaje, pero ojalá.

— Entonces, ¿todo es pura fachada?

— Creo que hay muchos intentos pero poca inversión. Creo que se están destinando los presupuestos en otras cosas que quizás no dan tanta repercusión. Por ejemplo, veo que a nuestros patrocinadores les cuesta encontrar la rentabilidad a esa inversión. No hay una repercusión mediática, en cuanto a publicaciones en redes sociales, menciones, campañas o folletos que sí veo en el caso de las candidatas a reina del carnaval. Creo que falta un poco de soporte.

— ¿Qué es lo más complicado de presentarse a la gala?

— Cada vez es más difícil encontrar un patrocinador que quiera cubrir el coste al que llegan los espectáculos drag queen. Estamos hablando de entre 8.000 y 10.000 euros como mínimo para poder llegar a ese nivel de exigencia de estar en ese top tres. Hay drags que se quedan en la preselección y eso no significa que no sean buenos, a veces hay shows que no encajan y eso también es lógico. El drag debe ser consciente de que ha firmado unas bases y de que va a pasar por un casting que es la preselección. Es difícil, a veces los patrocinadores nos preguntan cómo podemos estar seguros de que van a estar en la final, por lo menos para que se vea su nombre o se escuche.

— ¿Crees que eso es lo que ha provocado una bajada de participantes?

— Estoy convencido de que en un 80% se debe a que cada vez es más complicado encontrar patrocinadores y es que sí yo después de ver las tres últimas ediciones de las galas me quiero presentar por primera vez soy consciente de que con 3.000 euros no voy a hacer nada, va a ser muy complicado destacar y llegar a unos vestuarios elaborados y con materiales de primera calidad, que al final es lo que se está exigiendo. Al final yo he dejado de contar pero creo que mi despedida ronda los 10.000 euros fácilmente. He pedido mi patrocinio y mi patrocinador siempre me ha ayudado y no me ha puesto ninguna pega pero siempre te vas gastando más inconscientemente porque tienes la sensación de que nunca es suficiente, también es verdad que el año pasado llegamos a un nivel como ganadores muy alto, y quiero, en mi despedida, como mínimo llegar al mismo nivel.

— ¿Crees que con tanto atrezzo se pierde la esencia drag?

— Como tienes que pasar un casting te vas fijando en las referencias ganadores y como mínimo intentas llegar a ellos para poder pasar la preselección. Montón de gente me habla de la esencia del drag, pero creo que al final esto es evolución. Los dos primeros no hacían ninguna acrobacia, posteriormente llego Drag Veinyer (Esteban Cedrés) que se marcó un flip flap y desde entonces todo fue evolucionado y elaborándose aún más. Cada año va a más, te vas fijando en el referente ganador y quieres hacer como mínimo algo similar para poder superarlo y ganar.

— ¿Dónde está el techo?

— Creo que no hay techo. El límite lo podrá poner la organización en cuanto a la cantidad o tamaño de los módulos por que el Miller es limitado. Ponernos límites a los artistas es imposible. Que me pongan límites me desalienta.

— ¿Qué cambiarías del carnaval?

— Lo haría como se hacía hace un par de años. Creo que la preselección era el lunes previo al martes de carnaval y la gala el viernes siguiente. Así había tiempo para descansar y para marcar un ensayo general sobre el escenario de una forma más tranquila. Ahora creo que está todo más apretado, entiendo que es por un tema de calendario y que todo se tiene que condensar en una semana pero echo en falta ese descanso. Llegamos todos los concursantes súper cansados, lo damos todo al final pero sí creo que se podría hacer así, con más tiempo, algo más respirado.

— ¿Repetirías?

— No me atrevo a decir que de esta agua no volveré a beber pero sí es verdad que a día de hoy creo que me merezco un descanso. Por lo menos no voy a repetir de cara al próximo año. Pero digo creo porque nunca se lo que va a poder pasar.