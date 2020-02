Doreste invita a los constructores a ir los tribunales si ven irregularidades

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, invitó ayer a la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) a acudir a los tribunales si detectan cualquier indicio de irregularidad en las licitaciones y adjudicaciones de la sociedad urbanística municipal, Geursa.

«Que vigile lo que quiera y si encuentra un solo motivo para ir a los juzgados que vaya», dijo en respuesta al anuncio de que la AECP pondrá en manos de los servicios jurídicos de la Confederación Nacional de la Construcción las bajas con que Geursa encarga los proyectos.

«Que vaya al juzgado, en cinco años de gobierno no hemos tenido ni una sola denuncia en los juzgados por este motivo», insistió Javier Doreste.

«Que lo demuestre». El edil detalló que «las bajas se calculan con la media de las ofertas. Puede ser hasta un 50%, que no las hay ya que la media es un 23% respecto a lo presupuestado por el Ayuntamiento. Y se hace con los precios que ha fijado la asociación de constructores con un convenio con la Fecam, es decir, usamos sus precios. Las bajas se calculan por ley; el resto, ruido».

El concejal insiste en que hay una intencionalidad política detrás de las críticas de la presidenta de la AECP, María de la Salud Gil. «Esto obedece a una intencionalidad política siguiendo las órdenes de Pablo Casado -líder nacional del PP- de no dejar ni un solo momento de respiro a los gobiernos de progreso en toda España», atacó, «Salud Gil pone al servicio de la política del PP lo que se supone que debía ser una asociación independiente. seguimos insistiendo en que no es una polémica técnica, sino política, entre el PP y los gobiernos de progreso». También aconsejó a Salud Gil que refuerce la asociación de empresarios «y no la utilice como lo está haciendo».

Respecto a la última sentencia del Canódromo, que declara caduca la licencia de obra, Doreste dijo que «es un ejemplo más de la mala gestión del PP, de la que es cómplice en determinado momento Salud Gil, que apoyaba este tipo de cosas y que ha metido a la ciudad en un pleito que continúa y que se agrava para los empresarios que dice defender porque los jueces han declarado caducada la licencia. Deberían hacerse mirar esto».