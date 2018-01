— ¿Qué la ha llevado a presentarse a la gala de la reina?

— Fue una sorpresa que me hicieron. El carnaval me encanta y me apasiona desde chiquitita. Siempre he querido participar en la gala de la reina, es una de las cosas que más ilusión me hace. Se abrió un casting eligiendo a chicas para candidatas, mi hermano lo vio y me apuntó para darme una sorpresa, me enteré cuando ya estaba entre las finalistas y luego por las redes me enteré que me habían elegido como candidata. Ese momento fue muy emocionante para mí.

— ¿Qué supondría para usted ser reina del carnaval

— Sin duda sería cumplir uno de mis sueños.

— ¿Cuál sería su noche o día de carnaval perfecto?

— Mi plan perfecto es sin duda la gala de la reina. Estoy cumpliendo un sueño.

—No podría pasar un carnaval sin...

— No podría pasar ningún carnaval sin acudir a las galas, nunca me las pierdo, intento ir a todas. Me encanta el carnaval, si hay que ir a los mogollones también se va: soy carnavalera al 100%.