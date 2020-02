Historias de Catalina Park

Sergio gil / Las Palmas de Gran Canaria

La vida se olvida si no se cuenta, la cercana, la que a veces vivimos ayer mismo y, sobre todo, la que va quedando atrás y a veces nos parece un sueño, el argumento de un libro o una trampa de la propia memoria cuando queremos recordar nombres, detalles, escaparates o conversaciones que se nos escapan muchas veces. Por eso cuando alguien escribe un libro como el que ha escrito Javier Gómez Gutiérrez sobre el parque de Santa Catalina también nos está escribiendo a nosotros mismos si, como es el caso, para quien escribe este artículo, ese parque emblemático de Las Palmas de Gran Canaria es casi como mi casa, o como ese lugar que queda fijado en la memoria igual que un faro que orienta en esos viajes alrededor de nosotros mismos.

El título del libro del que quiero escribir es Historia de Catalina Park, y lo publica NACE. Quien lo escribe conoció como pocos el parque capitalino porque fue durante muchos uno de los caricaturistas más conocidos, y lo que descubrimos ahora los lectores es que también es un escritor que domina la técnica literaria, que sabe contar y que, de entrada, cuando hablando de Pepe el Limpiabotas nombra al Pijoaparte de Juan Marsé, ya está definiendo el terreno en el que pisa, la excelencia literaria de la que se nutre, lo gran lector y perspicaz observador que es, y la capacidad para contar con interés, poniendo la nota y el acento mucho más allá de la anécdota y el chascarrillo. El libro de Javier casi podríamos decir que es un tratado sociológico, y yo diría que necesario, de un lugar y de una época que tanto marcó a la capital de la isla que habitamos. Creo que con este libro, si le sumamos los textos de Leandro Perdomo y esa magnífica novela -que se debería reeditar cuanto antes.- que es Catalina Park de Orlando Hernández da una visión certera y literaria de Catalina Park.

Yo quiero agradecer al autor del libro el maravilloso rato que me ha hecho pasar a medida que iba recorriendo las páginas de su libro, casi sin darme cuenta, como se leen esos libros que nos enganchan de inmediato y no dejan que los cerremos hasta llegar al punto y final; pero es que, además, en este caso, cuando llegas a ese punto y final ya estás otra vez rastreando cualquiera de sus capítulos para recuperar la emoción de la lectura o ese detalle que no conocíamos, o que conocíamos sin haber sabido contextualizarlo y entenderlo. Porque ese es otro de los méritos de este libro, que nos ayuda a entender y a entendernos, a saber algo más sobre nuestra idiosincrasia y sobre aquellos que, sobre todo en los años sesenta y setenta del siglo pasado, escribieron páginas memorables e inolvidables en nuestra ciudad.

Por el libro desfilan, entre otros, Pepe el Limpiabotas, Lolita Pluma, Capellanes el Sevillano, Brazos Largos, Catire, Lisardo, y tantos y tantos nombres que, en muchos casos, habían caído en el olvido habiendo sido tan nombrados y tan referenciales en aquellos años en los que todos los que visitábamos el Parque soñábamos con comernos el mundo. También apurábamos las noches como queriendo vencer a la luz del alba entre copas, cantos e improvisadas puestas en escena que ahora, gracias a este libro, podemos recuperar de ese barco a la deriva que es, a veces, nuestra memoria cuando carece de letras como estas que logran llevar a buen puerto a ese barco con el que hemos navegado por nuestra existencia.