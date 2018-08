Dávila, cesado de Movilidad por una sentencia

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dará cumplimiento lo antes posible a la sentencia dictada por la sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra las bases y convocatoria publicadas para la provisión del puesto de director general de Movilidad, una vez que este órgano judicial ha desestimado el recurso presentado por la Administración municipal contra dicha sentencia.

El grupo de Gobierno municipal, respeta, aunque no comparte, el fallo judicial contra las bases recogidas en dicha convocatoria, que anula este concurso y que conlleva, por tanto, el cese del actual director general de Movilidad, Heriberto Dávila, aunque su nombramiento no es objeto de cuestión de la sentencia.

El artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) permite el nombramiento de directivos a través de concurso de méritos abriendo la posibilidad de acceso a esos cargos a personal no funcionario. Basándose en dicho artículo, la convocatoria municipal de 2015 precisaba que el concurso estaba abierto tanto a personal funcionario, como no funcionario, sin restricción.

Concretamente, las bases del concurso indicaban que “En definitiva, deberá acreditar experiencia en la dirección de empresas u organismos relacionados con alguno de los sectores mencionados; y de manera indiscutible, estas cualidades frecuentemente están presentes en empresarios y en directivos de empresas privadas, sin excluir funcionarios de alto nivel. Por ello, dadas las características tan específicas de este puesto directivo, y siendo el objetivo final el cumplimiento del criterio de idoneidad que establece el artículo 13 del EBEP, el titular del mismo podrá reunir o no la condición de funcionario de carrera”. No obstante, la sentencia judicial estima insuficiente la argumentación de las bases para posibilitar la candidatura de personal no funcionario, anulando así el concurso.

El actual grupo de Gobierno municipal es el primero en cumplir con el artículo 13 de la EBEP estableciendo así, por primera vez, la provisión de los puestos de directores generales de la Administración pública mediante concurso de méritos.

Movilidad es una de las áreas de actuación prioritarias para el actual Gobierno municipal, en la que Heriberto Dávila ha desarrollado desde 2015 una labor fundamental, basada en su experiencia en este ámbito. Su gestión ha permitido abrir nuevas líneas de actuación que se han venido desarrollando desde su nombramiento y que requieren de una continuidad, por lo que seguirá vinculado a la fundamental área de Movilidad en calidad de asesor.