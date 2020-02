«Cuando sales al escenario, el traje de 200 kilos no pesa nada»

— ¿Cuándo empezó a prepararse para ser candidata?

— Empecé a tomar contacto con el diseñador en verano. Cuando me presentó el boceto, aluciné, me encantó. Y entre septiembre y octubre empezamos a trabajar a piñón. Iba todas las tardes que podía al local porque me gustaba ver cómo iba pasando de papel a una realidad, y cada vez me enamoraba más del diseño.

— ¿Tiene alguna aportación suya?

— Económicamente más de la mitad. Ten en cuenta que es un traje que cuesta 7.500 euros. Es bastante dinero pero era mi ilusión, ganara o no. Yo lo doy por bien invertido. Mis hermanas me ayudaron, vendí números, hubo cuatro empresas patrocinadores que me dieron algo y que no llega a mil euros. El resto fueron mis ahorritos. Mis paguitas de viuda de julio y de diciembre las puse en la hucha.

— ¿Por qué la eligieron a usted para lucir el diseño?

— Pues me propuse yo misma (ríe). Mi amiga María sabía que me encantaban los carnavales y como el año pasado tuve una mala experiencia, me dijo que conocía a un diseñador. Así me puse en contacto con ellos.

— ¿Qué le ocurrió el año pasado?

— Me presenté pero el diseñador dejó mucho que desear. Fue una mala experiencia. Se me quedó esa espina clavada porque siempre había sido mi ilusión. Decía que tenía que conseguirlo, aunque fuera con ochenta años y con taca-taca.

— Usted se reconoce carnavalera. ¿Nunca antes se le ocurrió presentarse a reina?

— No porque no tenía los contactos, aunque el carnaval siempre me gustó. Yo soy de las que viene a la cabalgata y hasta que no aparecen los barrenderos, yo no me voy. Me gusta también ir a los carnavales del sur. Me encanta la imaginación de la gente, ver que con cualquier cosa te hacen un disfraz bonito y lucido. El carnaval es tener imaginación y ganas de disfrutarlo.

— ¿Cómo es la experiencia de salir al escenario?

— Es muy emocionante, no sé cómo explicarlo. Es un orgullo por salir en el escenario de los carnavales de mi tierra y también una satisfacción por el trabajo bien hecho, por la ilusión cumplida, por ver que la gente te apoya. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo.

— ¿Se le pasaba por la cabeza que pudiera ganar?

— Yo creo que las nueve teníamos esa ilusión. Había trajes muy bonitos, muy buenos, muy bien acabados. Pero la ilusión no la perdí. Venía con la ilusión de participar, de pasarlo bien y de disfrutar. Y luego lo que viniera, sería bienvenido. Encima he sido la primera candidata a gran dama presentada por los diseñadores. Se estrenaron conmigo y ganaron. Fueron un talismán.

— ¿Y cómo reaccionó cuando dijeron su nombre sobre el escenario?

— La verdad es que no me lo creía. Pensaba en todo el equipo que estaba detrás. Yo quería lucir bien la fantasía por el trabajo que tiene, por las horas que le han dedicado. Ellos tienen sus trabajos y aún así se pegaban en el taller hasta las tres y las cuatro de la mañana. Entonces quería que estuvieran satisfechos, que vieran que había valido la pena. Tenía que devolverles la confianza que depositaron en mí.

— ¿Y qué pensó cuando empezó a llover?

— Yo no quería moverme. Les decía que si abrían la puerta del escenario, salía. Había que sacarlo, lucirlo y disfrutarlo.

— ¿Qué planes tiene ahora como gran dama del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

— Pues vivir la experiencia a tope. Será de otra manera, pero lo quiero disfrutar. Esta es una experiencia que no voy a olvidar en la vida. Es de las pocas veces que la vida te da una oportunidad y hay que aprovecharla para disfrutarla.

— ¿Y la familia, cómo lo vive?

— Mis hijas están privadas y orgullosas de su madre porque he logrado mi sueño.

— ¿Qué cree que valoraron los jueces?

— Aparte del traje, intenté que no faltara nunca la sonrisa, moverme y disfrutar. Iba cómoda, aunque pesara casi doscientos kilos. En ese momento no pesa nada.