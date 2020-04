Cortes de pelo que no son un capricho

La declaración del estado de alarma que decretó el 14 de marzo el Ejecutivo central para tratar de controlar la pandemia generada por el Covid-19 supuso el confinamiento obligado para la mayor parte de la ciudadanía y también la suspensión de todas las actividades no consideradas esenciales, como negocios de peluquería y barbería.

Sin embargo, la pasada semana se abrió una puerta para que profesionales del sector pudieran ofertar su servicio a domicilio. «Estoy metido en grupos de barberos tanto de España como de Canarias y nos informaron de que el Gobierno había remitido un comunicado como que ya podíamos atender a los clientes en sus domicilios», explica Ferna the barber, nombre profesional que ha adoptado el joven barbero Fernando García, que no ha dudado en tomar esta posibilidad que se le presenta para seguir ejerciendo su oficio y atender a la clientela que habitualmente le visitaba en su negocio de la calle Tomás Morales de la capital grancanaria.

El servicio lo presta con cita previa y lo limita «a cuatro clientes por día» porque antes y después de cada una de estas visitas lleva a cabo un minucioso proceso de desinfección del material que utiliza y de los elementos de protección que él mismo lleva, para garantizar su seguridad y la de las personas que atiende. «No hago una lista grande de clientes para que me dé tiempo a desinfectar al 100% el material que uso con cada uno, porque ahora mismo la limpieza es muy importante», indica.

Asimismo, señala que antes de cerrar una cita «pregunto a cada cliente si ha tenido algún tipo de síntoma o si ha pasado por el virus» y que en caso de que la respuesta a estas cuestiones sea positiva, «no voy al domicilio, tanto por él como por mí porque no quiero contagiar a mi familia cuando llego a casa».

Añade que la razón principal de poner en marcha este servicio de atención a domicilio responde «a la necesidad», ya que señala que «la empresa de mi mujer la paró y el asunto del ERTE aún no se ha resuelto», por lo que los ingresos que debían llegar en abril no lo harán hasta mayo y prevén que será una cuantía muy pequeña. Una circunstancia que entiende se repite en muchas familias que «ahora mismo se han visto sin ingresos».

Pero asegura que hay un segundo motivo que le ha llevado a poner en marcha este servicio a domicilio, y no es otro que «el hecho de que tengo muchos clientes que son sanitarios» que trabajan en primera línea para frenar esta pandemia «y que me han llamado porque necesitan que les corte el pelo». Una solicitud que no ha querido dejar de responder porque entiende que también es una manera de contribuir con su trabajo.