Ciudad de Mar no descarta acotar la pesca con caña en San Cristóbal

La Concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de la capital grancanaria no descarta acotar y señalizar zonas para la práctica de la pesca con caña en el barrio marinero de San Cristóbal, para que no interfiera en la vida de visitantes y residentes y sin que signifique, en ningún caso, la prohibición de una actividad tradicional del entorno.

La iniciativa, que tendría que contar con el respaldo de la asociación que representa a los vecinos de este enclave marinero, surge a raíz de la denuncia pública hecha en este periódico por un grupo de personas que reside en las inmediaciones del castillo y que se reconocen perjudicadas por la notable presencia de pescadores en la zona del paseo. Algo que, afirman, genera problemas de convivencia, ya que deben «sortear los anzuelos» a la hora de transitar a pie por el mismo o acceder a la zona de baño por las escaleras habilitadas para ello. Una circunstancia que, afirman, han dado a conocer por escrito al Ayuntamiento.

El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, comenta que «no hemos recibido ninguna queja formal» y «nadie se ha dirigido, por lo menos a Ciudad de Mar, sobre este asunto», aunque no descarta que los afectados hayan dirigido los escritos a los que aluden a otros departamentos municipales.

Lo que sí asegura es que «cuando esto se debatió en el proceso de participación» que se desarrolló de cara a la redacción del nuevo reglamento municipal de costas y playas –aún pendiente de aprobación– «en el propio barrio de San Cristóbal, donde hubo una mesa de participación, y también en diferentes foros con los que nos reunimos, nunca fue objeto de polémica esta cuestión en concreto».

Y añade que más bien fue «al revés», ya que «había colectivos que defendían que, en el barrio marinero de San Cristóbal formaba parte de su esencia, de su identidad que se pudiera pescar».

Pese a ello, se muestra dispuesto a buscar soluciones e indica que «si hay una queja vecinal, nosotros estamos obligados a atenderles» y «el hecho de que no nos haya llegado formalmente no quiere decir que no vayamos a atenderlos». Así, explica, «nuestra intención es contactar, a través de la asociación de vecinos, con las personas que han presentado esta queja, sentarnos con ellos y ver cómo lo podemos resolver».