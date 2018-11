Choque de fotingos en Triana

Llama la atención los guardias con salacot y sable en la cintura tratando de poner orden, y la multitud de curiosos que acudieron a presenciar el destrozo y que se preguntaban de quién había sido la culpa. Pero lo que más llama mi atención es algo tan evidente que pasa inadvertido: la presencia del fotógrafo en el lugar de los hechos. ¿Qué ocurrió? ¿Hermann pasaba por allí por casualidad y tenía su cámara preparada? ¿O acudió porque había una historia detrás?

Para averiguarlo me fui a la hemeroteca siguiendo una corazonada y una única pista, la fecha de creación que aparecía junto a la imagen en la base de datos: 1927. Rastreé la prensa de ese año y no encontré nada, así que decidí pasar al año siguiente y no tardé en encontrar lo que buscaba y confirmar mis sospechas. El periódico El Progreso del martes 31 de mayo de 1928 se hizo eco del suceso y pude constatar que no fue una accidente cualquiera. Atención a la noticia:

«En la calle de Pérez Galdós, de Las Palmas, y en el cruce de la de Domingo J. Navarro, chocó en la tarde del lunes último el automóvil número 1.286, propiedad del presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Laureano de Armas Gourié, y conducido por el «chauffeur» José Carrasco Vera, con el núm. 2.685, del servicio público, guiado por su conductor Manuel Hernández Peña. El primero de los mencionados vehículos arrastró al segundo algún trecho, resultando el número 2.685 con desperfectos de alguna importancia en la parte delantera.»