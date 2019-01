Carnaval a ritmo de rap para concienciar a los jóvenes

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, presentaron ayer la campaña de concienciación que el Ayuntamiento pone hoy en marcha para promover hábitos saludables durante la celebración de la fiesta de Una noche en Río, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años con el mensaje Déjate de juegos: vive el carnaval sin alcohol, sin drogas y sin violencia.

La propuesta, calificada de «pionera» por el regidor capitalino, consiste en la difusión de un spot en redes sociales -con la etiqueta #ViveCarnaval- y radios con una estética inspirada en los videojuegos al que ha puesto letra el rapero madrileño Bnet, un intérprete de referencia en España del freestyle que en la presentación de la iniciativa explicó que su intención era concienciar sin imponer».

Para ello, dijo, ha ideado «una improvisación» sobre unas bases obra del Dj Verse captando «el mensaje que se quería mandar» y en el que se dirige a la gente de su generación con recomendaciones como «mantente alejado de movidas y barullos», «la vida tiene dos caras, una buena y una mala y tú eliges cual de ellas gana», «ten cuidado con lo que tomas, mejor si no tomas nada» o «2019 y a mí me suena a broma que siga sintiendo miedo al volver sola a casa, que no es broma, es un problema grave».

Además, la campaña que se va a mantener hasta el final de un carnaval que se desarrollará entre el 15 de febrero y el 10 de marzo, comprende la presencia de imágenes con la expresión Game over, siguiendo con la inspiración en la «estética gamer» elegida para la campaña, como explicó Hidalgo. También en breve se sumarán a la misma tres tótems que estarán ubicados en el parque de San Telmo, Santa Catalina y la avenida Pintor Felo Monzón, en Siete Palmas.

La concejala responsable de las fiestas más importantes de la ciudad indicó que la idea de esta campaña preventiva es fruto «de las primeras jornadas sobre carnaval» que impulsó el Ayuntamiento capitalino en septiembre pasado. Añadió que tras ellas el equipo de la Sociedad de Promoción «se puso a trabajar con 15 jóvenes» sobre aspectos como «cuál era la sensación que tenían cuando acaba una noche de carnaval». Las aportaciones de esos chicos y chicas sirvieron de guía para hacer realidad la iniciativa municipal que, aclaró, pretende llegar a un público más amplio pues «cada vez se adelanta mucho más la edad de los jóvenes y las jóvenes que salen».

Medina expuso también que otro de los objetivos de esta acción «es recuperar el carnaval» ya que, enfatizó, «no podemos seguir permitiendo que las noches de carnaval, al día siguiente sean titulares por algunos comportamientos», y «en la medida en que podemos evitarlo, los vamos a evitar».

Dentro de la campaña, se celebrará el 2 de marzo en la trasera de Santa Catalina una batalla de gallos con Bnet, Force y Walls.