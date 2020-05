Cáritas sostiene a más de 6.000 familias

Cáritas sostiene en la actualidad a 6.311 familias . Y no es la única entidad que en estos momentos, y en los que precedieron a la crisis, que trabaja con personas en exclusión social . Por lo que el dato total puede ser aterrador.

Desde que se decretó el estado de alarma el pasado 15 de marzo las peticiones de auxilio a la entidad han crecido en un 53,4% . Un número que no para de crecer día a día semana a semana. Una muestra de la fragilidad estructural de la sociedad canaria.

Hay colectivos vulnerables a los que la propagación de la Covid-19 les ha resultado un tsunami. Las estadísticas de Cáritas estremecen de un simple vistazo. Es el caso de esa pobreza con nombre de mujer que normalmente pasa por tabú, ocupa pocos titulares y se enfoca con debates equivocados, el de las que se encuentren en situación de prostitución o víctimas de tratas con fines de explotación sexual. Las demandas de ayuda desde este colectivo se han disparado hasta un 347,4% más desde que comenzó la crisis.

Un flanco de batalla de difícil acceso además, con muchas de estas mujeres confinadas en las casas en las que ejercen en condiciones sanitarias especialmente deficitarias.

También se han disparado los marcadores de las familias en situación de exclusión residencial, con un volumen de un 135% más de demanda, O el segmento de las personas sin hogar, que ha solicitado un 121% más de ayuda en estos días.

El estadillo de sectores sociales que se han dirigido a Cáritas en estos días se ha multiplicado en muchos más casos, pero estos son bastantes clarificadores de la situación de emergencia en la isla.

¿Hasta cuándo podrán las entidades del tercer sector sostener esta situación? La pregunta todavía no tiene respuesta. «En Cáritas estamos atendiendo a estas personas con fondos propios. Con lo que teníamos proyectado para todo el año pero evidentemente eso nos va a afectar en un futuro. Lo que pasa es que teníamos muy claro que no le íbamos a decir que no a nadie», señala Caya Suárez.

Ahora mismo lo que está manteniendo a flote a estas personas son las redes de ayuda. En el caso de Cáritas reciben una aportación de las administraciones, pero el principal sustento llega desde sus voluntarios a algunas empresas que han colaborado con dinero, material o alimentos.

La pirámide debe empezar desde abajo, exponen. Y la red tiene que tejerse desde el mismo origen del movimiento comunitario, desde los barrios y los colectivos vecinales. «Muchas de esas personas, que están cerca de los que lo están pasando mal, son los que avisan de la situación y nos ponemos en marcha», expone la secretaria general de Cáritas en las islas.

Porque la pobreza y el epígrafe de la exclusión social siguen estando mal vistos. Arrastran estigmas de los que posteriormente es complicado desprenderse, y muchas personas en situaciones desesperadas tardan mucho en dar el paso por simple y llana vergüenza.

El retrato robot de estas personas es complicado de encasillar. Como lo define Caya Suárez «son personas a las que el sistema ha descartado, son invisibles». Un porcentaje demasiado elevado de la sociedad canaria que atraviesa por momentos muy complejos y que necesitan un salvavidas.