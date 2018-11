Canarias tocada por la suerte

Aparte de en Las Palmas de Gran Canaria, el premio ha caído en Vizcaya, Cantabria, Murcia, Valladolid y Zaragoza, según la Lotería y Apuestas del Estado.

Estas últimas semanas Canarias está siendo agraciada por la fortuna.

El segundo premio dotado con 120.000 euros por serie ha recaído en el número 58.946 vendido en Baleares, Madrid. Los reintegros han ido a los números 0, 5 y 1. Recuerda que todos los días puedes consultar el resultado de este y otros sorteos en nuestra página de combinaciones ganadoras. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, ni en este ni en otros sorteos (en el enlace anterior tienes todos los resultados de los últimos días) puedes volver a intentarlo.

