Camión de comida para el Cono Sur

Finalmente un acto de caridad suplió la asistencia social que se espera de las instituciones. Un empresario del Puerto puso ayer a disposición de la asociación de vecinos Vega de San José-Cono Sur los camiones de su compañía para que pudieran transportar los 7.067 kilos de alimentos donados por Cruz Roja y que estaban bloqueados en un almacén de Las Torres porque los representantes vecinales no podían pagar el transporte y por la negativa del Ayuntamiento a ofrecer este servicio. La intervención del empresario, que prefiere mantener en el anonimato su identidad y el nombre de la empresa, garantiza el reparto de alimentos para unas noventa familias del Cono Sur, y en especial el suministro de leche para los próximos tres meses.

«Lo vi publicado en CANARIAS7 y se me encogió el alma», explica el empresario, con el que contactó este periódico, «me comuniqué con la asociación de vecinos y quedamos para solucionar este problema».

El empresario ya tenía organizada las rutas del día y cuando se lo planteó a sus trabajadores, ninguno tuvo la más mínima duda en echar una mano. «Todos los empleados se presentaron voluntarios, incluso los que estaban librando», añadió.

El coste de la operación lo cifró entre 300 y 450 euros, un montante que «no es dinero para un Ayuntamiento ni para una empresa de transporte».

El presidente de la asociación de vecinos Vega de San José-Cono Sur, Óscar Roque, mostró su agradecimiento a este empresario por un gesto que permitirá garantizar que la ayuda proporcionada por Cruz Roja llegue a los vecinos más necesitados. «A las siete de la mañana ya nos estaba llamando porque lo había leído en el periódico y nos ofreció su ayuda», indicó el representante vecinal.

En todo caso, Roque se mostró crítico con el hecho de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no haya sido capaz de costear el traslado de estos productos alimenticios. «Se trata de personas que vienen derivadas de los servicios sociales municipales y no son capaces de activar una partida económica para resolver un problema que es de justicia», indicó, «nosotros repartimos la comida a quienes ellos determinan como familias necesitadas y luego no nos echan una mano».

Hay que recordar que el grupo de gobierno explicó que el contrato menor que financiaba los gastos de transporte de alimentos está bloqueado en el Ayuntamiento por reparos de Intervención.

«Lo importante es que no vuelva a suceder», añadió Roque, quien ya sufrió un caso similar en marzo.