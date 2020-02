Sonia Crespo: «Bravo por la gente que hace cosas diferentes, me encanta»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Fue el año pasado cuando terminó el carnaval de Maspalomas le pregunté a mi diseñador Aythami Rodríguez Tavío, porque me llevó súper bien con él, cómo me podía apuntar para ser candidata a reina del carnaval, sí había alguna inscripción o había que pagar algo. El me dijo que solo me tenía que buscar un patrocinador y presentarme. Le dije a mi padre que me hiciera un traje y me presentará, pero no es algo tan sencillo y se quedó todo en el aire. En julio volví a ver al diseñador en un centro comercial y unos días después de ese encuentro me lo propuso. No me lo creía. Siempre he bailado en grupo y quería presentar algo y defenderlo yo sola por mi misma. Si te equivocas en grupo se puede disimular, ahora es algo solo para mi y es maravilloso.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Está siendo un proceso duro, se ve súper bonito pero claro hay días en los que me pregunto para qué me metí en todo esto (risas) pero merece mucho la pena. Depende del día tengo nervios o no, cuando de repente me acuerdo intento pensar en otra cosa para no cogerme nervios. Pero la experiencia está siendo buenísima.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que más me gusta del carnaval es la experiencia en sí. Es todo diferente a cualquier otra fiesta, en el carnaval puedes hacer lo que quieras, puedes ser otra persona. Es una época del año en que la gente es libre, diferente.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Siempre me tomo todo muy a pecho, sería algo maravilloso porque es representar a la isla aquí y en la Península, pero creo que me daría algo.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— Se lo dedicaría a toda mi familia y a la gente que me está apoyando desde un principio hasta el final. El cariño de la gente es lo que te llevas de toda esta experiencia.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Lo que queremos presentar mi diseñador y yo es algo totalmente diferente. Tenía una propuesta y al diseñador le gustó porque es una idea súper diferente y original. Creo que esa diferencia es lo que puedo aportar porque la gente que se siente diferente se siente a veces apartada y creo que debe ser todo lo contrario. Bravo por la gente que es y hace cosas diferentes, me encanta.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— No me parece nada machista la gala. No sé porqué dicen eso la verdad, es para chicas.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Me parece bien en verdad sí se quiere presentar olé por él por decirle al mundo ‘hola estoy aquí’ pero por otro lado no lo veo tan bien porque como es un chico o no lo valoran bien o lo valoran como algo raro, con desprecio. A lo mejor tendría que hacerse una gala de elección del rey del carnaval, creo que sería algo maravilloso. Me encantaría.

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Al concurso de disfraces y me encantaría en una gala drag, como drag queen no, como cuerpo de baile sí, sería algo maravilloso. No lo descarto para un futuro la verdad, para nada.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

—Pues mi recuerdo fue en 2017 cuando tuve que ir a ayudar a un grupo de baile que se presentaba en el carnaval y justo fue ahí dónde también coincidí con mi diseñador y estuvimos hablando del sueño que sería presentarme a reina del carnaval. Y ya ves tú cómo es el mundo que por una cosa y por otra ahora justo cuatro años después voy a poder cumplir ese sueño.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

— Cuento como tal no tengo ninguno. Pero como el carnaval también trata de la fantasía me encanta Brave, indomable, que cuenta la historia de una chica que le quieren imponer como una princesa pero lucha por hacer lo que quiere y eso es un poco lo que quiero contar con el diseño este año.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— Uff (risas) Lo disfrazaría no de un personaje en concreto si no de algo diferente original, como te he dicho. De algo despampanante, de drag sería maravilloso con alguna fantasía así alocada. Al presidente del Gobierno igual, podrían hacer un combo y presentarlos a los dos a la gala drag.

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— Depende, me gusta mucho el cine y también las series. Hay algunas que se han rodado en las islas como

La Sala que está muy bien hecha y me encantó es muy recomendable. Me pareció una serie alucinante. Muy guapa y me enganchó muchísimo. Con todo el carnaval ahora no veo muchas películas ni series.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— Deseo como tal, podría decir que ser reina pero eso no me gustaría tanto si no que me valoraran el trabajo que hay detrás. Ahora mismo todo lo que vivo hasta los malos momentos no los cambiaría por nada. Y que hubiera una gala del rey del carnaval y nada más. Me conformo con lo que tengo no necesito pedir deseos.