Bloque 18: aislados en El Lasso

«Llevamos muchos años denunciado esta situación y nadie ha hecho nada. Primero nos decían que esto era del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y no paramos de solicitar que nos ayudaran. Luego, al parecer, estos terrenos pertenecen al Cabildo y tampoco hemos parado de denunciar esta situación, pero nadie nos responde», expone Patricia Pazos antes de explicar que «hace no mucho vino la concejala Inmaculada Medina, se hizo unas fotos que se publicaron, y nos dijo que no nos preocupáramos, que se iba a encargar de la situación. Pero nada», remata.

Mientras tanto, estos vecinos del Cono Sur se sienten aislados en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria. El camino de acceso al bloque es un campo minado. El descenso de tierra, sin escalones marcados y repletos de basura, es la mejor opción para poder acceder a sus casas. Un problema hasta para la más elemental de las rutinas. Por ejemplo, recibir al repartidor de las cajas de agua.

Eso también lo vive Verónica Torres, hermana de Patricia. «Tengo una tía que lleva muchos años prácticamente impedida. Para hacer su tratamiento la tienen que venir a buscar a veces en una ambulancia que, obviamente, se tiene que quedar en la calle de arriba. Aunque es peligroso, es preferible que el último tramo la levanten y se lo hagan recorrer de pie porque con la silla de ruedas es completamente imposible sacarla de aquí», comenta recordando que llevan toda una vida en esa situación.

El único elemento de seguridad en todo el trayecto es una valla verde hecha por los vecinos con materiales propios. «Mi padre sube con el bastón en una mano y apoyado en la valla en la otra. Pero desde que alguien se sujeta a ella parece que va a ceder», insiste Patricia Pazos.