Erika Echuaca: «Aún recuerdo los aplausos del público»

— A punto de terminar tu reinado, ¿qué balance haces?

— Ha sido muy positivo. Yo no me iba a presentar y ha sido una experiencia increíble saber que hay tanta gente que disfruta del carnaval a niveles tan masivos.

— Si te tuvieses que quedar con un único momento de los vividos este año, ¿cuál sería? ¿Porqué?

— Pues con el aplauso cuando terminé la actuación. En mi caso estás con los oídos pendientes del tema musical y de que tu cuerpo vaya acompasado con el ritmo y no cometer ningún fallo, pero la bajada del escenario, ese aplauso y ese griterío fue increíble. No se me va a olvidar nunca.

— ¿Y si pudieras cambiar algo?

— Los pequeños detalles, las cositas de última hora, quizás alguna decisión, pero el resto me quedo con todo. Ha sido todo un aprendizaje.

— ¿Qué es lo más negativo que has vivido? ¿y lo más positivo?

— Lo más negativo ha sido alguna toma de decisión en la que debería haber dicho en el momento que no me sentía cómoda con alguna de las piezas. Lo más positivo la gente, el trabajo en equipo y los que te arropan. Para mí ha sido un descubrimiento saber toda la gente que me vio, incluso sabiendo que no había dicho prácticamente nada.

— Hace poco estuviste en Fitur con parte de la corte y las drag, ¿cómo fue ese viaje?

— El viaje fue un cúmulo de experiencias, tanto con las chicas que no había vuelto a ver desde que terminamos la gala hasta con los drags invitados. Fue súper entretenido. Estuvimos todo el día haciendo las sesiones de fotos propias para promocionar el turismo de Gran Canaria. Me di cuenta del alcance que tiene el carnaval en Madrid por la promoción con la revista Shangay o por cómo se nos acercaba la gente en plaza Castilla. Luego en Fitur se acercaban para ver el trabajo de las fantasías de cerca y nos mostrábamos muy cercanos.

— Además de la corona te ganaste un viaje a Brasil, ¿cómo te fue?

— Me dieron un viaje a Brasil que al final cambié por uno a México. Estaba con la investigación del máster, se me juntaron varias cosas y llegado el momento en agosto fui a la agencia de viajes y me ofrecieron, por mis circunstancias, un cambio de itinerario. La verdad es que fue un viaje que disfruté, no se me va a olvidar nunca. Lo repetiría sin duda y es muy recomendable.

— Un año después, ¿qué recuerdas de aquella noche?

— Recuerdo los ensayos y la cantidad de personas que se te acercan. Te das cuenta de la calidez humana y de lo que eres capaz de transmitir. De mí se esperaba que saliera bailando porque me dedique durante mucho tiempo al baile, que por ser un carnaval carioca saliese con colores más vivos, y no blanco y dorado, y a pesar de salir comunicando solo con el cuerpo la gente lo supo entenderte. Esa conexión especial que hubo y que muchas personas, un año después, me siguen recordando diciéndome que les llegue al alma. No lo voy a cambiar nunca.

— El año pasado me comentabas que estabas haciendo el máster de formación del profesorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo te ha ido?

— El máster lo terminé, ahora me estoy preparando para opositar. En junio salen las oposiciones para mi especialidad y estoy ahora mismo a tope. Tengo muchas ganas de enfrentarme a este reto, es la primera vez que oposito y para mí es una oportunidad de dar un salto más en mi profesión. Soy educadora social y el tema de la docencia me apasiona.

— ¿Cómo has compaginado tus tareas de reina con las clases en el IES Faro de Maspalomas y en el IES El Tablero?

— Se hace, acabas muy cansada, te termina pasando factura a la salud pero hay que ser muy organizada. Yo lo soy, tengo a mucha gente detrás que me anima y sobre todo ser tenaz. Se puede, hay que descansar y trabajar mucho, pero se puede.

— ¿Cómo compaginas todo?

— El tiempo se saca, hay que cuidar mucho la alimentación, el descanso y que no te pase factura el estrés, que te termina pasando. Sí tienes objetivos hay que cumplirlos, hay que ponerse unas metas e ir a por ellas. Tiempo se saca con menos redes sociales y estar ahí procrastinando en cositas que no son prioritarias.

— ¿Qué consejo le darías a las 14 candidatas que se presentan este año?

— Se los he dicho en cada uno de los eventos y lo reitero. Que disfruten del transcurso en el que se hace el traje y de cada uno de esos momentos, de cada detalle y de las personas de las que están rodeadas. Que durante esos tres minutos vayan a comerse el escenario porque ese momento es suyo. El resto son decisiones de personas que tiene un gusto propio, y al final es un conjunto.

— Tu diseñador Nauzet Afonso vuelve a presentar reina, ¿has podido ver su fantasía?

— He visto algo, me llama y me he pasado por el taller más bien para los retoques propios de mi traje de hoy. Me encanta el factor sorpresa y quiero verla en su conjunto ya sobre el escenario. Sí he visto algunas partes, pero en la medida de lo posible quiero verme sorprendida como con el resto de las fantasías.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— En mi experiencia la gala de la reina es un evento que tiene que ver con la idea de una mujer que hace diferentes actividades, que muestra diferentes facetas y una de ellas es la de reina del carnaval. Como hay un concurso de drags o de murgas creo que el carnaval es diverso y en este momento es un espacio para que nosotras como mujeres tengamos un espacio de visibilidad y representatividad, no creo que sea machista.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Me lo han preguntado varias veces. La gala de la reina adulta siguen siendo en femenino y si llegado el momento se recoge en las bases va a tener cabida cualquier persona que se quiera presentar. Pero sí en estos momentos tenemos nosotras ese espacio abierto bienvenido sea el que quiera entrar siempre y cuando las bases lo recojan así.

— ¿Repetirías experiencia?

— No. Lo he dicho varias veces, una única vez. Cada persona que venga si tiene oportunidad de disfrutarlo para mí es un placer. Me va a alegrar muchísimo darle la bienvenida a la próxima reina, para mi con una vez es suficiente.

—¿Pesa la corona?

— Sí, pesa literalmente. Metafóricamente no, para nada, mi vida ha seguido bastante igual con mis estudios, mi trabajo y mi gente. A mi la verdad es que no me ha pesado para nada, la gente me lo ha hecho muy fácil y creo que también tiene que ver con cómo soy yo.

— Este año el carnaval es de cuento, ¿cuál es tu cuento preferido?

— Cuento preferido tengo dos de la infancia. Uno es los Cuentos de Babar que es la historia de un elefante africano y luego uno de la editorial Barco de Vapor que en su día se llamaba Querida abuela, tu Susi de una niña que le escribía cartas a su abuela, una tarea que yo hacía porque tenía a mi abuela fuera. Tienen que ver con recuerdos míos de mi infancia, no tengo cuento preferido como tal. Creo que cualquier cuento que cuente una historia única, bonita y con una buena moraleja es lindo en general. Creo que cada cuento cuenta algo especial.