Aumenta el turismo en la capital

La cifra de 263.733 turistas alojados, aunque supone un aumento mínimo (0,24%) con respecto al mismo periodo del 2018, con 263.092 personas alojadas, es muy significativa ya que en la ciudad no había registrado tantos huéspedes en esta primera parte del año, a pesar de la ralentización de los datos turísticos en los últimos meses en la generalidad del archipiélago.

Evolución del segmento urbano

Las Palmas de Gran Canaria experimenta desde 2016 un alza en su sector turístico que la ha situado como destino urbano diferenciado en Canarias. En 2017, fue considerada como mejor destino emergente Europa (y octavo del mundo) por el portal Trip Advisor y desde entonces ha mantenido estos registros al alza.

El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, apunta, no obstante “asimilar con prudencia estas cifras, más cuando sabemos que el momento que vive el sector en Canarias no atraviesa su mejor momento”. Con todo, Quevedo remarcó que la estadística, por otra parte, también nos refuerza en la idea de que esta ciudad no sólo es un destino urbano singular en las Islas, sino un fenómeno peculiar en lo que respecta al Turismo en el Archipiélago en general”.

Quevedo añadió que “no hay que olvidar que estamos en un destino que ofrece otros atractivos más allá del sol y playa tradicional, que tenemos una cultura, una historia y unos recursos turísticos muy interesantes y que tenemos un perfil heterogéneo de visitante, que va desde el huésped que se aloja en la ciudad hasta los excursionistas, los nómadas digitales o el viajero de negocios o deportes. Los datos sí que nos señalan que la dirección de las políticas turísticas que estamos desarrollando parecen ir en la dirección correcta.