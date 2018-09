Armando Sosa, el guía intrépido

Todo eso mezclado con su pasión: la naturaleza. Senderismo, montañismo, vuelo en parapente y hasta un Camel Trophy en sus alforjas. «Mi profesión como guía no es aventurera en sí, aunque sí hemos tenido anécdotas como quedarnos atrapados entre Tejeda y Artenera porque se cayó el risco. Y los turistas me ayudaron a quitar las piedras. Y así muchas más», recuerda.

Una puerta para acceder también a sus otras pasiones. «Esta profesión me ha servido como catapulta para las cosas que me gustan. Lo que me ha gustado siempre son los deportes de riesgo. He hecho paracaidismo, vuelo sin motor, submarinismo...».

En sus seis décadas de profesión, Armando Sosa ha comprobado cómo han ido cambiando los perfiles en el turismo. «Los visitantes son totalmente distintos a los de antes. En general, antes los turistas eran gente con clase. Ahora es más chabacano. Antes la gente prestaba más atención durante las excursiones, ahora es más complicado que te presten atención, van a lo suyo y es raro que tengan interés por preguntar algo. Y una anécdota, en esos tiempos ganábamos más en propinas que en salario», señala.

«En aquellos años fundamentalmente eran suecos los que venían. Y estaban los suequeros, que eran los que iban con las suecas. Y prácticamente nadie hablaba idiomas, por eso empecé yo. Ya a partir de los setenta, cuando se comenzó a construir en el sur, y el turismo escandinavo estaba más consolidado la gente fue aprendiendo más. Pero digo una cosa, si la gente aprendiera idiomas habría menos paro», añade.