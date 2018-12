Anulan una multa de radar que no logró ser notificada al dueño del coche

El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado una sanción por exceso de velocidad que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no consiguió notificar personalmente al propietario del vehículo infractor. Por este motivo, la Administración anuló la sanción inicial de 300 euros para abrir un nuevo expediente imponiendo al dueño del coche una multa agravada por el importe de 900 euros, entendiendo que el mismo no se había identificado como conductor del vehículo, hecho que fue recurrido ante la Justicia por el perjudicado.

Notificación sin éxito

La sentencia argumenta que, partiendo de la base que la administración no logró notificar personalmente la denuncia al demandante ya que lo intentó sin éxito en dos ocasiones y en dos días dentro de la misma franja horaria por lo que procedieron a publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia, «tal actuación no es admisible», sostiene el juez. El mismo, «tal y como ha hecho en otras sentencias dictadas en las que se han dado exactamente las mismas circunstancias», razona, «considera que si no se pudo notificar personalmente la denuncia inicial, tampoco hay constancia de que el conductor del vehículo no fuera el propietario. Por tanto, lo lógico es que se continúe la tramitación del expediente sancionador por esta infracción», que correspondía a la multa inicial de 300 euros.