Ángel Sabroso se descarta como candidato del PP a la alcaldía

Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, y en principio máximo candidato a suceder a Juan José Cardona al frente del grupo municipal de cara a las próximas elecciones, se descartó ayer como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la ciudad.

En declaraciones a la cadena Ser, el edil reconoció que, desde su perspectiva, «yo creo que no sería el mejor candidato». Y no ocultó su pasión por el arbitraje de balonmano -donde es un referente internacional- y su intención de cerrar esta carrera en los juegos olímpicos de Tokio 2020, algo que se complicaría si tuviera que asumir la responsabilidad de ser alcalde. «Es público y notorio que tengo una pasión y una carrera deportivo, y que me gustaría culminarla en Tokio 2020, pero ser alcalde exige muchísimo», expuso.

«Hay mucha gente más preparada», expuso, si bien reconoció que finalmente hará lo que su partido determine. «Me toca empujar donde me diga el partido, pero tengo que ser honesto conmigo mismo, con la ciudad y con mi partido», sentenció

A pesar de todo, insistió en varias ocasiones que «ahora no hay nadie en el Partido Popular que esté en eso». Y centró su discurso en la necesidad de aprovechar el año que le queda al tripartito actual (PSOE, Podemos, Nueva Canarias) para «salvar el mandato y terminar con algo positivo ara la ciudad».

El portavoz municipal del PP dijo que «estamos centrados en unos magníficos presupuestos del Estado para Canarias y la ciudad, y en la fiscalización del Gobierno, del Cabildo y del Ayuntamiento». Y restó importancia a las encuestas que auguran al PP una pérdida de votos.