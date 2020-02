Andrea Encinoso: «Al ser mi padre el diseñador tengo más presión encima»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Surge a partir de mi familia porque mi padre es Manuel Encinoso diseñador de trajes de reina. Desde pequeña, nací en el carnaval y creo que ya era hora de presentarme. Ya me toco en el 2010 con la fantasía Contigo Aprendí de Manuel Encinoso Quintana, con el patrocinio de Amanda Bus, y creo que ya era el momento de presentarme a reina del carnaval. Llevaba pidiéndoselo a mi padre desde que cumplí los 16 pero él vio oportuno que cumpliese los 18 para poder presentarme.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Lo estoy viviendo como el propio tema del carnaval, como una fantasía, para mi es todo un cuento. Hay muchas emociones entre nervios, agobio con las entrevistas y los compromisos, pero hay mucho sentimiento y mucho amor. La fantasía se llama Amor eterno, pero también hay un orgullo por parte de mi familia y por la mía también. Creo que sí tengo más presión por ser mi padre el diseñador, para que todo salga bien, pero estoy muy emocionada, contenta y con ganas de que llegue el día 21. Ya me lo he probado, y he ensayado y todo va genial.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que más me gusta del carnaval es la igualdad que hay, aún hay que avanzar más en igualdad, pero es un día en el que puedes salir a la calle y da igual lo que te pongas porque está bien visto. Es una fiesta nacional e internacional en la que puedes ser libre.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Para mi sería genial, podría llevar un diseño que creó mi padre- la corona de reina- y también lucir el traje que me está preparando. Pero realmente todo eso pasa a un segundo plano porque lo importante es salir y defender el traje lo mejor que pueda y sentir el momento.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— Se lo dedicaría a mi padre y a mi madre. A todo el mundo porque es un amor y el amor está en todas las personas, por eso se lo dedico a todo el mundo.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Mi punto fuerte es la seguridad, la felicidad y la tranquilidad que puedo transmitir. Creo que eso es lo que puedo aportar.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— Hombre ahí no sabría qué decir. Yo lo estoy viendo desde un punto de vista diferente, pero cada uno tiene su propia opinión y creo que hay que respetar todas las opiniones. Yo tengo la mía y también espero que la respeten.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Creo que a lo largo de los años han ido evolucionado, como en el caso de la gala drag que pueden participar chicas. Creo que con el paso de los años se puede incluir o abrir una categoría para que se presentasen chicos que se quisieran lucir como un rey, pero no creo que ahora mismo se pueda. Prefiero crear otro concurso, porque creo que competir entre una mujer y un hombre sería complicado a la hora de elegirlo. Opino que sería mejor crear un concurso propio.

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Cuando tenga la edad a la gran dama. Todos los concursos tienen su punto de fantasía y magia, así que creo que en el fondo me presentaría a todos.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

—Me he estado presentando en los concurso de disfraces desde que tenía dos años, incluso ese primer año salí en la portada con un vestido de jirafa y fue el mejor momento, se me nota en la cara el orgullo y la felicidad.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

— Soy una amante de Disney. Es muy difícil elegir uno la verdad, aunque para mi La bella y la bestia es algo especial, con el cuento que más me identifico porque a ella le gusta viajar y se fija en el amor verdadero de una persona, no en el físico. Sabe mirar el amor que hay en las personas.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— La verdad que no lo se. A lo mejor de un hada o algo así divertido. Al presidente también, un dúo de hadas.

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— Me encantan las dos el cine y las series. La última que he visto es Frozen 2. Ahora estoy viendo Peaky Blinders que me gusta.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— La primera sería cambiar a todo el mundo de mentalidad en cuanto a la visión de la mujer. Es verdad que hemos evolucionado pero creo que aún queda mucho por hacer. No tendría más deseos que pedir.