«Al público le debo mucho, ellos tienen la decisión final»

— Han pasado solo unas horas, ¿cómo estás?

— Aterrizando un poquito todavía. Yo soy bastante lenta para las buenas noticias, pero sí que estoy muy contenta y satisfecha. Me acosté a las cinco de la mañana, es verdad que estuve hablando con algunas amistades pero el teléfono no lo he mirado aún. Sigo aterrizando, fue un día de muchas emociones, el cuerpo lo tenía muy cansado, casi que no dormí eso sí que es verdad.

— ¿Te lo esperabas?

— No. Primero porque mi canción era totalmente distinta a lo que yo creo que la gente se esperaba de mí. Al ser un carnaval de Río y sabiendo que me dedicaba al mundo del espectáculo esperaban samba, y el tema me gustó desde el principio y lo defendí como quería defenderlo porque la letra es brutal, tiene mucho que ver con mi personalidad y si las personas lo sintieron tal cual como lo sentía yo me quedo con eso. Rompimos bastante la línea de lo que podía esperar de mi.

— ¿Cómo fue ese subidón de adrenalina?

— Es curioso porque estuve tranquila toda el día y la tarde. Fue estar detrás del escenario y rompí a llorar, entiendo que también en ese momento se te pasa por la cabeza la responsabilidad que tienes, no quieres que te pase nada, aunque te consideres fuerte y sepas que lo vas a defender cualquier último contratiempo te puede jugar una mala pasada. Ya en el escenario la música se me quedaba corta y cuando creí que no llegaba lo terminé y después volví a llorar de alivio. Pero fue muy bien.

— Una mezcla de emociones, ¿no?

— Si, todo el rato hasta el final. Cuando estaba colocada y estaban nombrando a todas nosotras yo estaba en otro lugar, a veces ni escuchando. Me pasó lo mismo el día del sorteo de participación, fue abrumador.

— Al recibir dos 12 seguidos, ¿ya te lo ibas creyendo?

— Esperé por la votación del público. Cierto es que hubo dos 12 pero el público determina. Yo no se como funciona, te lo digo de verdad, hay una parte en la que vengo muy virgen, pero voy a vivirlo total y absolutamente todo el carnaval. Al público le debo mucho creo que es verdad que las mesas del jurado están ahí mismo pero las personas que nos ven desde casa tiene un voto brutal. Ellos tienen la decisión final por eso lo agradezco muchísimo.

— Por delante te queda un año de más trabajo, ¿cómo lo afrontas?

— Me estoy haciendo a la idea. No lo sé, aún no lo he pensado. Todo lo que pueda venir bienvenido sea. Para mi ya es un lujazo ser la reina del carnaval y más estar en todos los actos, ver a los drags en primera plana y salir en la cabalgata, lo voy a disfrutar. También ir a Fitur y otros eventos. Y encima en viaje a Brasil no me lo creo.

— ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor?

— Lo peor la incertidumbre en las pruebas, el no saber si te va a fallar el casco. El tacón en mi caso era un guante ligerísimo. Las pruebas también cuestan porque pesa mucho, aunque parezca ligero. Tenemos una responsabilidad que aunque hagas deporte cualquier elemento cuesta y eso es lo que te tiene hasta el último momento en tensión, y creo que por eso todas lloramos antes de salir al escenario. Lo mejor el clamor del público, la experiencia, cómo vivimos todo y que la gente está realmente con ganas de carnaval. El carnaval es lo que es, del pueblo y lo hacemos por y para el pueblo.

— ¿Con qué te quedas?

— Con lo que disfruté. No me lo esperaba para nada. Cuando escuché las puntuaciones me quedé en schock. Merece la pena pasar el dolor de caderas que tengo hoy (ayer para el lector) por el público, te hacen sentir única.