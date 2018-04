A votación la ejecución de 97 obras en los barrios

Un total de 39 colectivos vecinales o sociales y 69 ciudadanos a título individual elevaron al Ayuntamiento 263 propuestas de obras. De ellas, 57 las asume el Consistorio para hacerlas con cargo a su presupuesto -aunque no se sabe cuánto costarán-; otras 109 fueron desechadas por los técnicos municipales porque no pudieron entrar en el capítulo de inversiones, sobrepasaban el presupuesto del distrito, no correspondían a ninguna competencia municipal o no estaban bajo el amparo del Plan General de Ordenación; y finalmente 97 fueron consideradas viables.

Estas 97 son las que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria someterá a votación, con el límite de 1,5 millones de euros, pese a que el conjunto de propuestas viables -las 97- suman 4,25 millones de euros.

Según el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, se decidió limitar a 1,5 millones por «disponibilidad». Y no descartó que la cantidad pueda verse incrementada en próximos presupuestos. Estos 1,5 millones de euros representan un 1,7% de la capacidad inversora municipal prevista para 2018.

La elección por sufragio de los proyectos forma parte de los presupuestos participativos puestos en marcha por el actual grupo de gobierno. «Es un momento histórico», aseveró el concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares, «cambiamos la relación con la ciudadanía, le damos más participación».

Para validar la selección de las propuestas se va a requerir la participación mínima de un 1% de la ciudadanía. Si no se alcanzara este porcentaje, se validaría el resultado si se alcanza el 1% de la población del distrito. Y si tampoco se logra este porcentaje, se adoptará la decisión en las juntas de distrito. «Se va a invertir sí o sí», expuso Millares.

El área que más propuestas ha recogido ha sido la de Vías y Obras, seguida por Parques y Jardines, Patrimonio y Urbanismo. En una nota de prensa, el Ayuntamiento informa de que también ha habido muchas ideas relativas a mobiliario urbano, alumbrado, agua y deportes.

El PP sugirió este miércoles, por medio de su concejal Ángel Sabroso, «menos circo y envoltorios de celofán para los presupuestos participativos, cuando los grandes asuntos, como la MetroGuagua o el IBI se imponen».