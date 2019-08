Las extravagancias de una concejala de CC en San Bartolomé de Tirajana

Pino Dolores Santana dijo entonces en una entrevista ofrecida a Radio Sol que sí habría fuegos: «Hace años que no se hacen y, esta vez, me he puesto un poco caprichosa y me ha costado que se permita. Hemos llegado a un consenso con los funcionarios y las leyes». Sin embargo, sus intenciones se toparon con un informe técnico elaborado por profesionales del cuerpo de bomberos y avalado por Protección Civil que determinó que no era recomendable celebrar el espectáculo pirotécnico.

El grupo de personas que forman parte de manera voluntaria de la Comisión de Fiestas del municipio han lamentado en un comunicado la forma de proceder de esta concejala. Señalan que desde diciembre de 2018 trabajaban para la celebración de estas fiestas pero que al tomar posesión el nuevo gobierno municipal, la edila les trasladó la necesidad de recortar en presupuesto. Una decisión que aseguran que acataron y que finalmente sería de 42.025 euros. Sin embargo, para su sorpresa, pasadas las fiestas se han enterado de que el presupuesto ascendió a 53.293 euros. Siga leyendo aquí.