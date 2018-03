Las carrozas, el negocio de los tres millones

En Las Palmas de Gran Canaria, la cabalgata de este año consiguió reunir a 117 carrozas. Desde la plaza de La Feria hasta Manuel Becerra, la comitiva fiestera cerró uno de sus actos grandes con cerca de 10.000 personas subidas en las carrozas que dan vida a la cabalgata. Aunque cada una de ellas tiene su propio aforo, la media está en 90 personas por cada carroza. Desde el Ayuntamiento, las bases de participación son bastante claras, y no se deja lugar a improvisaciones ni problemas de seguridad. Las carrozas deben estar homologas, es obligatorio presentar un seguro de responsabilidad civil, contar con una póliza de seguro de accidente colectivos que cubra los daños sufridos por los integrantes de cada carroza, certificado de instalación eléctrica. debe haber personal de seguridad que acompañe a cada vehículo, etc, etc. Por lo tanto, toda aquella entidad que quiera participar en la gran cabalgata debe someterse a unos criterios establecidos y detallados, sin posibilidad de saltárselos, como indican desde el consistorio: «Aquí no hay opción a no cumplir las bases. Si alguien quiere participar en la cabalgata debe cumplir cada punto publicado por el Ayuntamiento».