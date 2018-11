La Villa se olvida de La Concepción

Pagan de media entre 1.000 y 1.500 euros de impuestos al Ayuntamiento de Santa Brígida. Pero ni mucho menos se quejan de eso los residentes de la urbanización La Concepción –unas 80 parcelas construidas y en torno a 350 vecinos–. Lo que no entiende es que «nos cobren por las vistas, porque lo que son servicios municipales, no tenemos ninguno». Lana, María, Yolanda, Marcelo, Loly... y otros tantos residentes se han cansado de que el Ayuntamiento de la Villa no haga nada de nada en esta urbanización próxima a La Atalaya. Ante la desidia se han unido, para así tener más fuerza, y en reiteradas ocasiones, de palabra y por escrito, han solicitado al alcalde de la Villa que, entre otras muchas cosas, asfalte las calles, plagadas de peligrosos agujeros.

«No queremos que vuelvan a parchear, mal por cierto. Sino que de verdad asfalten». Los que llevan más tiempo viviendo en La Concepción no recuerdan cuando se alquitranó por última vez. «En 30 años, una vez. Dos tramos, hace ocho años, por las elecciones. Y dos veces al año, por la fiesta de La Concepción y por la fiesta del Barro, unos malos parches». En una reciente reunión mantenida por María, en calidad de representante vecinal, con el alcalde, José Armengol, este aseguró que se incluirá a La Concepción en el plan de asfaltados recientemente aprobado en pleno. Pero no está previsto, en principio, que las máquinas pasen por esta urbanización antes de 2019. «No se sabe qué mes», apuntan los vecinos.

En todo caso, los que todos los días sufren el mal estado de la calzada, «que se nos rompan los coches por las piedras que dan contra los bajos, o que se nos revienten las ruedas», dicen con un poco de humor que aquí «no hacen falta guardias muertos».

Pero no es el único problema que sufren los vecinos de La Concepción. En pocos meses ha habido cinco robos en casas; el alumbrado es deficiente; la vegetación inunda aceras y calles; hay ratas; el servicio municipal de limpieza brilla por su ausencia. «Ojalá viviera un político aquí».