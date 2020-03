La vaca más valiente y feliz de Arucas

Las redes sociales, el teléfono móvil, la tablet o el ordenador están siendo estos días la tabla de salvación para la mayoría de la ciudadanía, la vía de escape a una dura realidad y también la manera de conectar con ella. De la diversión al conocimiento, la tecnología es la única forma en la que el coronavirus nos deja socializar. Para Elena Alemán Falcón, propietaria de La Vaca Valiente, instagram y whatsapp se han convertido en el medio de subsistencia de su negocio forzada por el virus. Su juguetería, situada en el casco histórico de Arucas, sigue abierta al público al tener también el estatus de papelería y librería. El cierre de comercios decretado por el gobierno a raíz del estado de alarma no le afecta estrictamente. Pero en la calle no hay gente, la ciudadanía responsable está en casa. Así, sin clientes, qué hacer. Pues ir a su encuentro. Con el país paralizado y los niños encerrados, son muchos los padres y madres que se han puesto en contacto con La Vaca Valiente. Los progenitores reclaman sobre todo material escolar; cuadernos para colorear, pinturas, juegos de mesa, cuentos, puzzles... cualquier cosa que entretenga a los niños.

Y a esta situación Elena Alemán se enfrenta «con sentimientos encontrados, con incertidumbre porque soy autónoma, y con empatía hacia otros autónomos que no pueden abrir». Esta «abanderada del pequeño comercio local», como ella misma se califica, que no tiene web de ventas, comenzó a moverse tan rápido como se decretó el aislamiento. Y lo hizo «con el miedo de si la gente se iba a adaptar a la nueva situación». Pero su clientela ha respondido fantásticamente, será porque en su mayoría son padres y madres jóvenes, usuarios de las redes sociales, parte de una generación que se reinventa a un ritmo vertiginoso. «Me escriben y me buscan, confían en mí, me piden consejo» y según las edades de los niños «les mando fotos de lo que les puede interesar; y la gente responde».

La Vaca Valiente se ha convertido así en el oasis de muchas familias de Arucas y de otros municipios. Elena registra los pedidos en horario de mañana y a mediodía se dedica al reparto. Lo hace con guantes, con distancia frente a la clientela, sin contacto físico, con transferencia o bizum previo. «Nunca pido pago previo, pero todos, hasta ahora, se han fiado de mí y lo hacen». Son tiempos de cambio.