La primera paciente con Covid en Gran Canaria vuelve a Italia

Pierangela Camera ha estado entre la vida y la muerte. Varias veces en los dos últimos meses. Esta turista, que vino de vacaciones a la isla, fue la primera persona a la que se le diagnosticó la Covid-19 en Gran Canaria, el 5 de marzo pasado, y la primera de Canarias en ingresar en la UMI, en estado crítico. Pero no recuerda nada. Estuvo semanas intubada y más de 20 días sedada profundamente. «Nunca tuve miedo, porque nunca tuve conciencia de que me fuera a morir». Y hoy, de hecho, dos meses después, vuelve a casa, a Italia, a la localidad de Albino, en Bérgamo, de donde procede, pero espera volver. «A pesar de lo que he pasado, mi experiencia aquí no ha sido traumática, no lo he vivido como algo negativo», confesó ayer a este periódico en una videollamada a tres, con su hija Silvia desde Italia, que ejerció de traductora, y con Pierangela todavía en la isla, en casa de su otro hijo, que residía aquí y que, apunta ella, se desvive por cuidarla.

«Sí sé por lo que he pasado porque me lo han contado, pero no me acuerdo de casi nada del tiempo que pasé en el Hospital Insular», del que salió el 23 de abril. Estaba tan fuera de la realidad que hubo un momento en que creyó que ya había pasado al otro lado. «Cuando me desperté pensaba que estaba muerta y que estaba en otro lugar porque me vi rodeada de personas que no conocía y que hablaban un idioma que no entendía; no sabía dónde estaba». Había estado muy sedada. «Me vi como en una vida paralela». Por eso, aunque no oculta que está «muy contenta» de estar viva, subraya que nunca se sintió en realidad en peligro.

Tanto es así que parece que el virus nunca miró de frente a Pierangela. Para empezar, se le presentó como una simple gripe. Así fue al menos como ella lo identificó inicialmente. «No estaba preocupada, y cuando me dio fiebre pensé que era por una gripe casi normal». Pero tras tres días así sus hijos empezaron a desconfiar y fueron los que le instaron a irse al médico a hacerse el test. «Hubiera vuelto a Italia sin saber que lo tenía si no hubiera hecho caso a mis hijos, ellos me salvaron». Y a partir de ahí todo fue muy rápido. Cuenta Silvia que la mañana del domingo 8 de marzo estaba bien y que por la tarde pasó a una situación de extrema gravedad.

«Tengo la sensación de que la vida me ha dado otra oportunidad». Pero insiste. «No tengo ningún trauma». Y se explica. «He encontrado personas muy amables, que se portaron muy bien conmigo, tuve mucha fe en los doctores, en los enfermeros, me trataron como si fuera de la familia, nunca me sentí sola, sabía que estaba en buenas manos». Y aclara otra cosa. «El mérito de esta victoria no ha sido mío. Sino de mi físico, de mi fuerza natural, y de los médicos, sobre todo». Uno de ellos, precisamente, el doctor Domingo González, es una de sus motivaciones para volver a la isla. «Quiere conocer a mi hija y a mi nieta. Volveré cuando se acabe la pandemia, porque, además, pude ver muy poco de Gran Canaria».