La paloma rabiche reconquista la isla

Miguelito adopta la paloma que se afincó en un parque de Telde

Anda como despistada, picoteando por el suelo a diestro y siniestro, pero es solo una pose. No se le escapa una. O sí, porque no sabe que Miguelito se esconde un poco más allá, detrás de unos árboles. Miguel Vega González evita que le vea para que el fotógrafo pueda grabarla con tranquilidad. Este ejemplar macho de rabiche se afincó hace cinco años en el parque de San Juan de Telde y ha elegido como cuidador a Miguelito, pertinaz jugador de petanca que lleva 20 años frecuentando este recinto. Si la paloma le ve, le pedirá a su manera que le dé de comer. ¿Cómo? Siguiéndolo. «Ella me está esperando, el otro día entré por otro sitio y vino en busca mía», apunta. Este año cumple 80 pero ni el frío le frena su cita diaria con esta particular mascota. Viene a alimentarla sobre las 08.30 o las 09.00. También le dan por la tarde, cuando están los mayores, Miguelito incluido, jugando a la petanca. «Nos conoce a todos, se sube a lo alto del rocódromo y no nos quita ojo». El pienso lo tienen en el cuarto que el Ayuntamiento prestó como sede a este club, llamado El Avestruz. «Desde que abro la puerta, como es metálica y se siente, de golpe aparece». La paloma entra y come en un sombrero de Miguelito. ¿Y qué tiene de particular esta relación entre un hombre y un animal? «Que es un caso único, muy extraño», advierte Domingo Afonso, técnico del Post-Life. «La rabiche es una especie solitaria y muy huidiza, que es difícil hasta de ver», comenta maravillado. La hipótesis de los que la tratan es que es un animal improntado, como otro que vive en El Palmar (Teror). En otras palabras, no sabe que es una rabiche. Como se las cría con tórtolas, se cree una de ellas. No se las puede criar con rabiches porque desarrollan comportamientos agresivos entre ellas. Este ejemplar fue liberado el 1 de julio de 2015 en el barranco de La Virgen. Lo saben porque tiene una anilla metálica con todos sus datos. Apareció enferma, moribunda, en una finca en Los Hoyos (Tafira). La curaron y la volvieron a soltar. Al poco apareció en San Juan, de donde ya no se ha ido. Al menos así, esta paloma rabiche y Miguelito se hacen compañía.