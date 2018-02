La nieve no beneficia a los negocios de la cumbre

La nieve no ha sido bienvenida por todos. La gestión de los accesos a la cumbre, con la avalancha de personas en los últimos días, no ha sido bien acogida por los comerciantes de la cumbre puesto que esto ha retraído la asistencia a sus locales. Consideran que el cierre de carreteras, en lugar de organizar de forma ordenada las visitas a la cumbre grancanaria, ha perjudicado a todos los negocias, cuyos propietarios ya se frotaban las manos (no solo por el frío) ante la posibilidad de hacer el agosto en enero. «Tengo el negocio vacío y al final de mes debo pagar los impuestos. Esta situación nos haperjudicado mucho», dicen indignados.