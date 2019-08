La Montaña de Arucas, un secreto abandono a voces

p. vidanes / arucas

La Montaña de Arucas fue durante décadas polo turístico de atracción no solo para el municipio, sino para el Norte de Gran Canaria. Desde sus miradores se puede observar toda la Vega de Arucas. O se podía. Y es que el último cierre en 2017 del negocio de restauración allí instalado ha propiciado también que el acceso a uno de los miradores sea inaccesible. Una chapa cierra el paso a los visitantes perdidos que, desconocedores del estado de abandono del lugar, llegan cada día hasta la Montaña de Arucas tras subir una carretera que, en más ocasiones de las que las autoridades locales reconocen, es utilizada como pista de carrera nocturna.

En realidad, la situación no es nueva, pero con el tiempo los desperfectos aumentan, así como la suciedad. Las barandillas que circundan el área están plagadas de agujeros y hay tramos en las que no existe y una red o una valla intentan impedir accidentes. Además, en el asfalto son más que significativas las marcas que dejan los vehículos que allí se dedican a realizar trompos. Y las papeleras que todavía perduran están llenas de residuos y colillas, panorama que se sucede a los pies del monumento a La Cruz o en lo que en otro tiempo fueron jardines y en la calzada.

Las asociación de ex concejales del Ayuntamiento de Arucas Foro Siglo XXI lleva tiempo llamando la atención sobre la degradación de la Montaña de Arucas, pero por ahora no parece que haya habido reacción por parte de las instituciones locales e insulares de las que depende el espacio. Así pues, el Foro Arucas Siglo XXI ha elevado «denuncia ante el Ayuntamiento de Arucas en la que insta la incoación de expediente sancionador a la Consejería de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria», sobre la que recae la gestión del Servicio de Patrimonio Insular, «a la vista del estado de abandono de la cima de la Montaña de Arucas». Desde la institución insular el consejero del área, Teodoro Sosa, recuerda que ni de lejos han transcurrido los 100 días de gracia en el gobierno. En todo caso, estudiará el expediente de la Montaña de Arucas para constatar en qué condiciones se cedió suelo a los titulares del espacio que ocupa el negocio de restauración. También está pendiente dilucidar si el mirador público entraba dentro del convenio o no.

Con todo, desde el Foro Arucas Siglo XXI afirman que se trata de un «espacio protegido circunvalado por miradores propiedad de la administración insular, en solicitud de la aplicación de las ordenanza municipales y del Plan General de Ordenación donde se incluyen la conservación de áreas ajardinadas e instalaciones al aire libre, así como las zonas recreativas instaladas en suelo público, sin perjuicio de exigir la correspondiente responsabilidad civil o penal de quienes gestionan y han asumido las competencias de conservación y mantenimiento del propio inventario de bienes de la corporación».

Mientras las instituciones aclaran a quién compete la conservación de la Montaña de Arucas en óptimas condiciones, lo cierto es que el lugar sufre una importante degradación. Desde el consistorio de Arucas, el alcalde, Juan Jesús Facundo, afirma que «es una pena» que el lugar esté cerrado, pero aclara que los servicios municipales de limpieza intentan mantener el lugar.