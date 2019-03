La industria turística ocupa Infecar

Más de 80 empresas muestran hasta este domingo en Infecar sus productos, servicios y soluciones para la industria turística en el marco de Atlantur, la nueva versión de la Feria Internacional del Atlántico que estrena este año nueva fecha en el calendario.

Representantes de países de Europa, África y América Latina asisten a un certamen eminentemente profesional hasta la jornada de hoy, que el fin de semana abre sus puertas al público en general y que, además de fomentar el negocio, se rodea también de jornadas técnicas y congresos de altísimo nivel.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, inauguró ayer la 42 edición de una feria nacida en 1956, hace ya 53 años, la tercera en este mandato, destacando la amplia oferta de negocios e inversiones que reúne Atlantur 2019 en 6.700 metros cuadrados cubiertos y otros 1.000 en el exterior del recinto ferial reservados al certamen.

El pabellón de dos alturas acoge la mayor oferta y el situado al lado del aparcamiento de la entrada al recinto ferial sirve de restaurante. Además, las distintas salas del Palacio de Congresos de Infecar sirven de escenario para los congresos y foros paralelos.

Morales comentó que la feria, que ha pasado de celebrarse en el mes de octubre a hacerlo a finales de marzo, dejando en 2018 un año en blanco, tiene «un marcado carácter global y multidisciplinar» y ha habilitado una plataforma digital para concertar citas de negocios con profesionales del sector.

Raúl García, consejero de Desarrollo Económico, señaló que la afluencia de profesionales y de público a Atlantur «no es el objetivo prioritario, sino que los asistentes hagan negocios» y repitan en ediciones venideras.

Activadores de agua para una mayor eficiencia en restaurantes, hoteles y hogares, o soluciones para eficiencia energética en ventanas y aislamientos son solo algunos de los servicios que ofrece a los visitantes Atlantur, que cuenta con un presupuesto de 305.000 euros.

En el marco de la feria se celebra también el II Congreso Internacional de Ingeniería de Mantenimiento de Canarias, con más de 600 participantes, el Foro de Arquitectura Turística y el Foro de Islas Turísticas, en el que participaron especialistas de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Colombia, República Dominicana y Panamá.

Hoy está prevista la celebración del V Congreso de Turismo Digital, entre otras actividades del programa.

Por otro lado, dentro de las jornadas Overbooking Gran Canaria Base Camp, se ha celebrado un encuentro destinado a dar soluciones para potenciar el canal directo online en el sector turístico mediante la analítica y el big data.

Un recorrido por la feria permite asistir a una amplia gama de ponencias de expositores sobre soluciones tecnológicas para optimización de recursos, energía en sistemas de limpieza, ciberseguridad y retos energéticos del presente y futuro de la industria, entre otros temas.

Atlantur abarca los sectores de la rehabilitación y mantenimiento, suministros, tecnología aplicada, inversiones y formación, entre otros.

Esta feria tiene el sello UFI International Approved Event, al superar la auditoría realizada por The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) y es auditada por la Asociación de Ferias Españolas (AFE). Asimismo, ha sido calificada por el Gobierno de Canarias como Feria Oficial de Canarias.