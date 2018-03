La historia de los Miller regresa a Canarias

Descubrir de dónde procede la pasión de William Miller por estudiar a sus antepasados parece evidente tan sólo con escuchar alguna de sus múltiples historias. «Siempre he sido un gran entusiasta de la historia de los Miller, desde que mi padre, Basil Miller, escribió Canary Saga. The Miller Family in Las Palmas (1824 - 1990), y en 2007 publiqué mi propio libro ahondando en nuestros orígenes escoceses hasta el año 1600», explica el graduado en Biología ya jubilado, que comparte parentesco con más de 200 descendientes de Miller en Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y España, en concreto, Tenerife.

Precisamente, William Miller ofrecerá una introducción al Archivo Miller mañana junto a March Luke Henry en el marco de las IV Jornadas de fotografía histórica de Canarias en la Casa Colón, a partir de las 20.30 horas.