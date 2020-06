La diversión y la aventura vuelven a El Garañón

«La peculiaridad de El Garañón es que hay muchas zonas compartidas, por lo que una de las decisiones que tomamos fue coger un máximo de ocho reservas de familias para que cada familia tuviera su propio baño y no tuviera que compartirlo con el resto, dándoles un poco de intimidad y separación dentro de todas las que nos exigen. Aunque ya se pudiera hacer uso de las zonas compartidas, queríamos individualizarlas», explica, mientras añade que también la zona de comedor se adaptó para mantener la distancia de dos metros entre las mesas o acudir por turnos.

Los primeros visitantes en las instalaciones de El Garañón no podían ocultar su satisfacción por retornar, en muchos casos, a una instalación con recuerdos para esas familias, pero también reflejó la sorpresa de los que se estrenaban y no se imaginaban el desahogo en plena naturaleza. «Vinimos buscando tranquilidad para salir de los pueblos y desconectar del trabajo y de estos meses de confinamiento. Es la primera vez que venimos y estamos encantados, son como unas vacaciones y queremos pasear por ahí», relatan Reyes Jiménez y Juan Navarro.

Vivac Aventura ofrece actividades como senderismo, mountain bike, rappel, escalada, orientación, talleres, talleres de astronomía, excursión nocturna, juegos tradicionales y deportes alternativos, pero Araya señala que, de cara a este primer fin de semana, «no se podrán realizar actividades en las que exista el intercambio de material entre distintas familias. Por ejemplo, hay tres familias que, aunque sean familias distintas, son amigos y tienen dos hijos cada una, por lo que han elegido actividades en común. Por otro lado, vamos a realizarles actividades en las que no se tenga que producir este intercambio de materiales, que va a ser una yincana y unos juegos tradicionales, en los que podemos facilitarles el material individualizado».

«Las ganas no nos la quita nadie y más después de la respuesta que ha tenido. La realidad es que antes de informar que íbamos a abrir ya teníamos este primer fin de semana completo, y una vez que lo hemos informado solo quedan cinco plaza para el próximo fin de semana, el mes de julio está casi lleno y para agosto no tenemos absolutamente nada disponible», valora, al tiempo que agrega que «destaco el enclave en el que estamos, el despertarte por la mañana y tener el amanecer con el Roque Nublo de frente es algo que no se paga con dinero».