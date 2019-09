La Cumbre se queda sin huéspedes

Hay cenizas que deja el fuego que cubren de luto el verde del paisaje. Y luego hay otras, puede que más peligrosas, que pintan de negro la imagen proyectada, o imaginada, de un destino. A Gran Canaria, hoy por hoy, le sobran de ambos tipos. De las primeras se encarga la naturaleza y acabarán desapareciendo. ¿Pero... de las segundas? Por lo pronto, ya están dejando secuelas. Al turista de senderos que venía de fuera se le ha quedado grabada en la retina, o en la memoria, la foto dantesca de este verano de una isla en llamas y le ha quitado las ganas de venir a caminarla. Los incendios de este mes de agosto han dejado a la Cumbre literalmente sin huéspedes. Los empresarios vinculados a hoteles, casas rurales o viviendas vacacionales de Tejeda, Artenara o Valleseco coinciden en advertir de un preocupante parón en las reservas de cara a esta temporada alta que ya está encima.

Lástima 2019 no vacaciones en Tejeda en su casa rural- Brunhild muy problema in zona de fuego. Hasta próxima anos 2020. El mensaje es real y textual. Se lo escribió un alemán, de ahí las incorrecciones, a Serafina Suárez, que regenta el hotel Fonda de la Tea en Tejeda desde 2007. Llevaba viviendo a veranear a Gran Canaria, de forma ininterrumpida, desde hace 18 años. Él y su mujer, tenaces senderistas, eran clientes fieles, pero este año no vienen. ¿Por qué? Por el fuego. «Es que se ha vendido en Europa que la isla se ha quemado entera», razona Suárez. A su juicio, la foto que circuló de las dos torres de la iglesia de Tejeda, de noche, sobre un fondo refulgente y en llamas ha hecho mucho daño. Este fin de semana le entraban clientes. Pero para la semana que viene está limpia. «Y a estas alturas otros años ya tenía reservas hasta marzo, por lo menos».

Gonzalo Alejo, director del Parador de Tejeda, habla de «incertidumbre». De entrada, su establecimiento y el resto de los que trabajan el turismo rural en la Cumbre de la isla ya han sufrido el impacto económico de las cancelaciones. Por ejemplo, cuenta el caso de un turoperador (por suerte, el único por ahora) que les ha anulado todas las reservas hasta marzo, 180 noches. Cortó de raíz, sin contemplaciones. No solo con el Parador. Con toda la isla. A Miriam Rodríguez, gerente de Artenatur, que lleva cinco cuevas y una vivienda vacacional en Artenara, las llamas le dejaron sin los ingresos de 70 noches, que incluye los 4.000 euros que los clientes le habían entregado como anticipo y que ella tuvo que devolver. A la Fonda de la Tea le cancelaron 22 clientes, lo que supone unos 9.000 euros en pérdidas. Con todo, lo que les quita el sueño a todos ellos son las consecuencias que este fuego dejará a medio y largo plazo. «Ha habido cancelaciones, pero sobre todo mucho parón de reservas, es que no está entrando nada, se ha parado totalmente», advierte Alejo.

Y no solo lo sufren hoteles. Del turismo rural viven casi todos en los municipios cumbreros. Los bares, los restaurantes, las dulcerías, ... Hasta los taxis, como la licencia número 3 de Tejeda, que conduce Sergio Navarro desde hace 21 años. Calcula sus pérdidas en casi un 75% respecto a lo que antes ingresaba. Pone ejemplos. Aparte de los turistas que llevaba y lleva a título particular, hacía servicios para cuatro empresas o turoperadores que le tenían como taxista de cabecera. «Alojan a sus clientes en hoteles, casas rurales o viviendas vacaciones, y a mí me contrataban para llevarlos al inicio de la ruta y recogerlos al final», se explica. Pues de las 4, solo ha quedado una. Una lo suprimió todo, y las otras dos lo tienen en veremos. La que se mantiene, de dos servicios, le anuló uno. Así las cosas, este mes de septiembre solo ha hecho un servicio de transporte para turistas rurales. Uno solo.

Sergio habla del «efecto estampida» de la imagen que de la isla y de los fuegos se proyectó al exterior. De ese efecto tiene plena constancia Gonzalo Alejo, que mantiene contacto directo con los turoperadores y le explican que no vienen «porque el incendio dejó la isla sin senderos ni caminos practicables». Por tanto, para el director del Parador el problema no está en el cliente grancanario o canario, que, por cierto, supone el 30% de las reservas de su hotel. «Viven aquí y conocen la isla, saben que no se quemó entera». Lo difícil va a ser, apunta, convencer al cliente internacional, de ahí que crea que lo que toca es «trabajar para revertir la imagen de destrucción que se dio los días del incendio». A título particular ya lo están haciendo él, Serafina Suárez o Miriam Rodríguez, que han intensificado los contactos con los turoperadores habituales para tranquilizarlos y hacerles ves que queda mucha Gran Canaria, mucho sendero y mucho paisaje libre de cenizas. En ese sentido, apuntan, se les hace más fácil convencer a aquellas empresas que tienen guías propios desplazados a la isla y que pasan seis u ocho meses del año aquí para atender a sus clientes. «En estos casos han optado por seguir viniendo, solo que han cambiado sus rutas», explica Suárez. Los que se resisten son los otros. «Y si ya es difícil hacer cambiar de opinión a un turoperador, mucho más lo es al cliente final».

Para estos casos, que son la mayoría, estos empresarios piden a las administraciones públicas que les echen una mano. Urge, según afirman, campañas de promoción en los mercados de origen. No hay tiempo que perder, sobre todo de cara al catálogo 2020, señala Suárez. «El cliente que viene a la isla es bastante repetitivo, toda la gente que deje de venir ahora, probablemente no vuelva a plantearse volver a Gran Canaria», advierte Gonzalo Alejo.