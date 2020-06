La covid vacía los parques arqueológicos

Con los yacimientos arqueológicos de Gran Canaria, y en general, con todos los de las islas, pasa como con los documentales de La 2. Gustan a casi todo el mundo, al menos de puertas para afuera, pero la triste realidad es que los ve, o los visita, una selecta minoría. Las estadísticas no engañan. Los residentes, en la mayoría, apenas representan un 5 o un 10% de los que pagan la entrada para verlos. En donde mejor, llegan a suponer solo la mitad. Así las cosas, sin turistas y con restricciones de aforo, los museos de sitio que gestionan empresas privadas por concesión pública en los yacimientos de la isla están instalados en la cuerda floja. Por lo pronto, abrir, para la mayoría de ellos, es una quimera.

En Gran Canaria hay cinco abiertos. Cuatro están en manos de Arqueocanaria, que lleva el Maipés de Agaete, Arteara en San Bartolomé de Tirajana, Cañada de los Gatos, en Mogán, y el Cenobio de Valerón, en Guía. El quinto, La Fortaleza, en Santa Lucía de Tirajana, se le adjudicó a Tibicena. La propiedad de todos estos vestigios, o de los centros, según el caso, le corresponde a cada uno de los ayuntamientos respectivos, aunque sea el Cabildo la institución con competencias en materia arqueológica. Hay otro gran museo de sitio en un yacimiento de la isla, que es el de la Cueva Pintada, en Gáldar, pero ese es enteramente público y lo asume de forma directa la corporación insular.

El drama de estos enclaves gestionados por empresas privadas es que sus únicos ingresos devienen del pago de la entrada y eso es justo lo que no sobra ahora, gente para entrar. Consuelo Marrero, que codirige Arqueocanaria junto a Valentín Barroso, da un dato muy esclarecedor. De las estadísticas de sus cuatro yacimientos, la cuota de los visitantes externos, tanto turistas como nacionales llegados de península, supone un 90%. El porcentaje más alto de la proporción de residentes o locales no llega al 13% y corresponde al Cenobio de Valerón. «Con esos datos en la mano, y aunque en esta fase 3 ya podríamos abrir, no nos daría ni para pagar a las personas que atienden los centros de visitantes o los parques arqueológicos». En el caso de Arqueocanaria son dos por yacimiento, para los respectivos turnos. De momento, están en un ERTE.

Pero a estos gastos, advierte Marrero, hay que sumarles los de agua, luz, conexión telefónica o internet, entre otros, aunque sí subraya que al menos los ayuntamientos de los que depende les han eximido el pago del canon por la explotación de las instalaciones, al menos durante los meses en que ha durado el confinamiento. Así las cosas, Marrero admite que no tiene claro cuándo van a abrir. Ni si ponen en marcha los cuatro a la vez o si prueban primero con los que en teoría podrían funcionar mejor sin visitantes extranjeros al hallarse fuera de zona turística, como podrían ser el Cenobio de Valerón y el Maipés de Agaete.

Marco Moreno, de Tibicena, comparte la misma sensación de incertidumbre que apuntan desde Arqueocanaria. En La Fortaleza no dependen tanto del turista, que viene a representar un 30% de las visitas, pero tampoco tienen claro si será suficiente con los locales, que suponen más o menos la mitad de las entradas, para que al menos se cubran los gastos de personal. La diferencia en su caso radica en que se han animado a reabrir porque tienen una exposición pendiente, para la que han recibido una subvención del Gobierno de Canarias, y proyectan inaugurarla a principios de julio, aunque la fecha está todavía por confirmar. Es más, de los 15 trabajadores asalariados que tiene la empresa, solo dos siguen aún en ERTE y son los dos encargados del centro de interpretación de este yacimiento de Santa Lucía de Tirajana.

Pero a Moreno no solo le preocupa la difícil supervivencia de estos enclaves en un contexto de 0 turístico, sino también el paréntesis en el que parece haberse instalado todo lo que tiene que ver con la inversión arqueológica. Ahora excavan en la misma Fortaleza, financiados por el Cabildo. Sin embargo, el resto de los proyectos no caminan o están muy parados, y Marco Moreno recuerda que en Tibicena todas esas investigaciones las vehiculizan en libros, charlas o muestras, o para actualizar, de acuerdo a los nuevos hallazgos y conocimientos, la exposición permanente del centro, lo que, advierte, redunda también en un mejor atractivo cara al visitante. Al final, todo suma. Lo que no suma es abrir para que no entre nadie o casi nadie.

«No queremos caridad, solo buscamos poder trabajar»

Tanto Moreno como Marrero piden a las distintas instituciones con competencias en Canarias, sobre todo Cabildo y Gobierno canario, que les aporten algún tipo de ayuda o de financiación vinculada a la gestión de estos espacios que les permita sobrellevar esta crisis de entradas. Moreno plantea que esas inyecciones de dinero no sean a fondo perdido, a cambio de nada. «No queremos caridad, lo que buscamos es poder trabajar; si nos habilitan partidas, nosotros presentaremos proyectos que al final redundarán en la sociedad y enriquecerán el conocimiento de estos yacimientos». Aunque sea así, apunta, podrán compensar a estas empresas las pérdidas que les suponga la apertura de los museos sin apenas visitantes. «Instituciones como el Cabildo de Gran Canaria ya están apoyando, y esperamos como agua de mayo las ayudas a la investigación del Gobierno canario, que aún no las ha sacado», añade Marco Moreno.

Marrero apuesta por aprovechar este contexto tan peculiar para iniciar una campaña de promoción intensa y continuada en el tiempo que despierte en los locales la curiosidad por conocer su pasado. Por lo pronto, desde el Cabildo grancanario solo dicen que lo que tienen previsto es un paquete inversor de mejoras en las propias instalaciones de los yacimientos. «Es una forma también de ayudarlos con el mantenimiento», sostiene el consejero insular de Patrimonio Histórico, Teodoro Sosa. Las acciones se están perfilando.