La Bodega da nueva vida a Guía

patricia vidanes / guía

La reapertura de La Bodega, después de trece años cerrada al público, ha supuesto todo un revulsivo en el municipio de Santa María de Guía. Tras la correspondiente remodelación del lugar, a cuenta de fondos del Cabildo de Gran Canaria y gracias a un proyecto de reconversión y puesta en funcionamiento del Ayuntamiento de Guía, la conocida como Bodega de Santiaguito, abierta en el año 1936 por Santiago Gil Cabrera y que pasaría luego a manos de su hijo, Santiago Gil Romero, hasta su cierre en 2007, abrió de nuevo sus puertas en mayo. Ahora el Centro de Interpretación Turística La Bodega es epicentro gastronómico de la zona.

Y no es para menos. Regentado por el Cortijo de Pavón, y más concretamente por Yohana Mendoza Vega, hija de un reconocido matrimonio de queseros y ganaderos dentro y fuera de la comarca norte, La Bodega ofrece los mejores productos gastronómicos locales, siempre artesanales. La estrella de La Bodega es el queso de Guía en sus tres denominaciones de origen. «Al día no despacho menos de 30 quesos», dice Yohana con orgullo. Pero también hay café de Agaete, gofio de Gáldar, vinos de Tejeda o Lanzarote, dulces de Guía, Moya o Tejeda, licores, ron de Arucas, cervezas de Agüimes, mermeladas, bienmesabe y mojos... «Es todo artesanal y de la tierra».

Hace seis meses que la familia Mendoza Vega, del Cortijo de Pavón, asumió la explotación de La Bodega de Guía tras un ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Guía. El emblemático local, punto de encuentro de la comarca Norte durante más de 50 años, y tras trece años cerrado a cal y canto, se ha convertido nuevamente en parada obligatoria de turistas y locales a su paso por Guía. La intención de Yohana Mendoza es llegar a una serie de acuerdos con el sector turístico. Por ahora le ha valido solamente el boca a boca para darse a conocer. El público entra y sale para adquirir quesos, sobre todo, algunas veces previamente reservados por teléfono. Pero también es habitual que estén ocupadas las tres mesas dispuestas, así como la barra. Todos los elementos recrean la antigua tienda-bar, desde la barra de madera con un hueco para el gato que cuidaba los quesos de los ratones hasta las grandes estanterías donde quedan a la vista los ricos manjares.

«Ha sido grandísima la aceptación de la iniciativa». Pero «lo que más se vende es el queso, aparte del vino». Aunque Yohana lo cuenta con naturalidad, detrás hay un gran trabajo, en el que la acompaña Fran Rodríguez Saavedra. «Vendemos el productos, pero también ofrecemos catas, tablitas de degustación de los productos. Trabajamos mucho con el cliente local, que ya sabe a lo que viene, pero también con el turista», cuenta Yohana Mendoza.

artesanía. Además de los productos gastronómicos, La Bodega dispone de una completa muestra de la cultura, la artesanía y el patrimonio cultural de Guía, que pasa por sus afamados cuchillos, sus papagüevos o su lana de oveja. Aunque en este último caso, se ha perdido la traición de trabajar la lana y, tras la correspondiente trasquilá del ganado, la lana se tira. Ahora, en un intento de recuperar la tradición de tejer, un pequeño grupo de jóvenes emprendedoras confecciona pequeñas piezas a base de esta fibra natural.

En todo caso, «aquí ofrecemos lo que no hay en el supermercado, un producto diferente y al que no se puede acceder normalmente» si no es acudiendo directamente a los lugares de producción.