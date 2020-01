La apertura de la Casa de los Sall tendrá que esperar hasta 2021

La apertura de la Casa de los Sall, la casona enclavada en el barrio histórico de San Francisco, no se producirá hasta 2021, que es cuando el grupo de Gobierno tiene previsto en su hoja de ruta que entre en vigor el nuevo Plan General. Y es que a pesar de las altas inversiones realizadas en esta solariega finca para convertirla en un centro de interpretación turístico, hasta que no cambie su condición de conservatorio de música, legalmente no se podrá explotar de otra manera. Y esta modificación de su condición es imposible sin que se reemplace el obsoleto PGO de 2002, ya que se descarta la tramitación de una modificación menor del Plan para acelerar el proceso.

Hace ocho años que se culminó la rehabilitación de los tres inmuebles de los siglos XVII y XVIII, pero sus puertas continúan cerradas a cal y canto. Su puesta a punto, que concluyó en 2012, supuso una inversión de 1.350.000 euros y abarcaron las tres edificaciones antiguas de dos plantas aisladas en el interior de la finca, que cuenta con 2.164 metros cuadrados entre las calles Portería, Montañeta y Altozano. Todo con el objetivo de que las diferentes salas acojan, a partir del próximo año, actividades culturales y de valor turístico para el municipio.

Y el gasto, cuyo coste lo ha cubierto el Gobierno de Canarias bajo el Plan de Infraestructuras y Calidad Turística, y posteriormente en la Estrategia de Mejora del Espacio Público de Canarias, contará con una nueva inyección económica de 350.000 euros, que costeará el proyecto de musealización, con actuaciones en San Francisco y San Juan, y la instalación de señalética. Una iniciativa encaminada a que la Casa de los Sall cobre sentido como centro de interpretación. «Queremos que se convierta en un importante atractivo turístico no sólo para este municipio, sino para toda la isla de Gran Canaria», explicó en su momento el alcalde, Héctor Suárez, cuando ejercía el cargo de director general de Infraestructura Turística.

La intención, una vez acaben las obras y se superen los trámites legales pertinentes, es que tanto la histórica casona como San Francisco ofrezcan a los turistas un paseo por la historia de la Canarias aborigen y después de la conquista. En la presentación del proyecto de hace 11 meses del ejecutivo regional, que incluía un primer avance de la iniciativa de musealización de la Casa de los Sall y del entorno del casco antiguo y conjunto histórico-artístico de San Juan y San Francisco, se explicó que se ha diseñado una ruta que tendrá como hilo conductor la historia de Canarias desde la época prehispánica hasta después de la conquista. Y es que el enclave franciscano es el mejor ejemplo que se conserva en Canarias de cómo se produjo el cambio de un poblamiento aborigen a la sociedad europea de finales del siglo XV, y cuenta con una trama urbana que permanece casi inalterada desde el siglo XVI.