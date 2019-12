La ampliación del muelle de Agaete queda sin efecto

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó que el anterior Gobierno regional de CC no empezó las obras de ampliación del Puerto de Agaete (Gran Canaria) por las protestas ciudadanas y comentó que quizás el Ejecutivo anterior no culminó el trámite del expediente en los meses posteriores a diciembre porque había una protesta en la calle o porque tenía informes que no eran favorables.

«Este Gobierno cumple con los trámites», dijo Torres, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Pablo Rodríguez, sobre las consecuencias jurídicas, económicas y las incidencias en la conectividad que tendrá la rescisión del contrato de ampliación del Puerto de Las Nieves (Gran Canaria).

El máximo responsable del Ejecutivo regional declaró: «Los informes requeridos han pasado por la Jefatura de Puertos Canarios y esta emite uno que concluye que no se cumplen los condicionantes. Tras eso se envía a la Consejería de Medio Ambiente que concluye, igualmente, que no parece cumplirse con los parámetros».

Por ello, el presidente entendió que al consejero de Obras Públicas de este Gobierno no le quedó más remedio que elevar el asunto al Consejo de Gobierno para que quede sin efecto la declaración excepcional del Puerto de Agaete para su ampliación. «No queda otra», concluyó Ángel Víctor Torres.

El presidente canario inquirió al que fuera vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, bajo el mandato de Fernando Clavijo, que explicase por qué una obra que se adjudica en junio de 2018 no se inicie. «Lo normal es que haya un replanteo y se adjudiquen las obras», dijo.

Para Torres, «quizás no empezaron porque había un condicionante, la declaración de impacto medioambiental de 2013, que decía que el momento en el que empezaran las obras tenía que hacerse un estudio socioeconómico sobre si se mantenían las expectativas de entonces y sobre si el tráfico iba a aumentar respecto al tráfico entre el Puerto de La Luz y el Puerto de Santa Cruz».

Aquí, el presidente regional recordó que estos informes son de diciembre de 2018 y preguntó al nacionalista el motivo por el que no se iniciaron las actuaciones.