La alcaldesa advierte: «No permitiré que jueguen con el pueblo de Agaete»

G. Florido / Las palmas de gran canaria

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, está molesta con la forma en que el Gobierno canario está gestionando sus decisiones respecto a la obra de ampliación del muelle del Puerto de las Nieves, situado en su municipio. Se queja de que el Ejecutivo regional no está contando ni con el Ayuntamiento ni con los vecinos y recuerda, para justificar sus sospechas, el «uso político» que el PSOE, que es el partido que gobierna en Canarias junto a NC, Podemos y ASG, ha hecho de este proyecto. La regidora teme que hayan vuelto a caer en esa tentación y ante esa posibilidad les lanza una advertencia. «No voy a permitir que jueguen con el pueblo de Agaete», sentenció.

Rosario (PP) volvió a quejarse ayer de que a día de hoy sigue sin saber las causas en las que el Ejecutivo canario fundamenta la propuesta que se llevará al Consejo de Gobierno de mañana jueves para aprobar la paralización de las obras de ampliación, adjudicadas en junio de 2018 por 44 millones de euros a la UTE que forman Sato Trabajos y Obras y Hermanos García Álamo. Es mas, añade, ni siquiera se le avisó de que esa iba a ser la decisión. «Me parece una falta de respeto entre administraciones», insiste. «No ha habido ni una llamada; si no me la han hecho es porque no quieren, mi número lo tienen».

La regidora municipal recordó que lo primero que hizo cuando se reunió por primera vez con el nuevo consejero de Obras Públicas del Gobierno, Sebastián Franquis, que tomó posesión este verano, «fue pedirle que viniera al pueblo a tratar los proyectos que estaban pendientes», entre los que estaba la ampliación del muelle, que ha suscitado una ola de protesta ciudadana, y la segunda fase de la carretera de La Aldea, el tramo de El Risco a Agaete. «Dos veces me la colocó en la agenda, dos veces la anuló; hasta la fecha», apostilla.

Así las cosas, la alcaldesa dice que no modifica un ápice la que ha sido la postura del PP en todos estos años. «Al contrario que el PSOE, que basta mirar para atrás para ver cómo ha ido cambiando de opinión sobre esta obra según venía la corriente, nosotros volvemos a exigir al Gobierno canario que venga a Agaete, que informe a los vecinos y que sea el pueblo el que decida». Entiende que es un tema de calado respecto al que los ciudadanos han de ser consultados. Recordó, de hecho, un acuerdo plenario del Ayuntamiento en el último mandato instando al Gobierno a hacer un referéndum.

informe socioeconómico. Por lo pronto, donde sí habló ayer Franquis de este proyecto fue en el Parlamento de Canarias, donde confirmó su intención de proponer la paralización del expediente. Aunque matizó que no podía dar detalles, avanzó que el informe que justifica esta decisión contempla una vertiente jurídica y económica, pero que lo que más ha pesado en la balanza ha sido la parte socioeconómica, la viabilidad de la obra al contraponer las variables coste y beneficio.

Antonio Morales, presidente del Cabildo, mostró ayer su satisfacción por el anuncio. Recordó que ya en el anterior mandato la institución adoptó acuerdos rechazando esa obra «porque no se sostenía sobre estudios económicos». Y recalcó que esta oposición la incluyeron en su programa de gobierno para este mandato al considerar que «genera un enorme impacto medioambiental».