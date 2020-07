Ingenio anuncia obras en Carrizal y parte del comercio pide retrasarlas

La ejecución de unas obras de mejora en la calle principal de Carrizal, en la Avenida de Carlos V, ha tensado las relaciones entre el Ayuntamiento de Ingenio y al menos una parte de los comerciantes de este barrio. El gobierno local les ha anunciado que los trabajos permitirán que la zona gane funcionalidad, que solo durarán dos meses y que no pueden retrasarlos porque se correría el riesgo serio de perder el dinero, 395.000 euros que conforman el presupuesto de la actuación y que proceden de los fondos del Fdcan 2016-2019 para zonas comerciales abiertas. Pero a los empresarios que se oponen no les convencen las prisas del consistorio y centran su protesta en que no es el momento. Sus portavoces recuerdan que acaban de pasarse tres meses cerrados por el estado de alarma y no creen que una calle en obras sea la mejor manera de contribuir a su recuperación ni a atraer otra vez a los clientes.

La concejal de Urbanismo, Victoria Santana, informa de que el proyecto prevé eliminar la mediana de esta avenida en el tramo comprendido entre la rotonda de los Aromeros (la de entrada al barrio si se viene desde el norte) y el cruce con la calle Alemania, y dotar de imbornales a varias de las vías transversales. Además, se quitarán también de esta vía principal varios puntos de recogida de residuos, porque, según Santana en un reciente comunicado municipal, quitaban visibilidad y en las horas de recogida los camiones del servicio atascaban el tráfico.

Asegura que las obras, aún pendientes de contratar, deberán empezar a mediados de agosto y estar acabadas a mitad de octubre, que es el límite que ha puesto el Cabildo para ejecutarlas. Enfatiza que los trabajos que tienen que ver con la mediana solo durarán un mes, que solo afectarán al sentido norte-sur, y que se harán en cuatro fases o tramos.

Pero al menos una parte de los comerciantes radicados en la zona no está de acuerdo con que las obras se ejecuten ahora y ha empezado a movilizarse. De entrada, han iniciado los trámites para constituir una asociación que los agrupe y defienda, y desde ayer distribuyeron un cartel de rechazo a las obras que algunos de los comercios ya lucen en sus escaparates o fachadas.

Bajo el encabezado Ahora no es el momento, insisten en quejarse de que no se les informó en tiempo y forma y que lo que se va a hacer «nada tiene que ver» con el proyecto que se les anunció en las dos reuniones que para este asunto se celebraron antes de la pandemia. Dejan claro que no se oponen a la obra en sí, ni tienen interés político alguno ni van contra el Ayuntamiento, pero reprochan que se tomase una decisión sin contar con ellos y, sobre todo, rechazan que se haga justo ahora. Les preocupa que al final los plazos no se cumplan y se vean con Carrizal en obras en Navidad.