Guía cumple con su primer voto de Vergara sin ramas del monte

Santa María de Guía cumplirá hoy con el Voto de Vergara. Lleva haciéndolo desde 1811 y no fallará después de tantos años, pero los estragos causados por los incendios de este verano en los paisajes de la Cumbre, con más de 10.000 hectáreas quemadas, llevaron a los mayordomos que velan por esta peregrinación a introducir este año una novedad: se suprime, de forma excepcional, solo en esta edición, la tradición de llegar hasta el casco, ante la imagen de la Virgen de Guía, portando ramas traídas de la montaña. Esta particularidad convierte a la Bajada de la Rama de esta tarde en una cita histórica: será una bajada de la rama sin rama. La primera vez en 208 años. Al menos que tenga constancia Luis Miguel Arencibia, uno de sus mayordomos. «Ahora, eso no quita que quien tenga, se lleve ramos hechos desde sus casas, pero no recogeremos ramas como todos los años». En lugar de ellas se ha sugerido que los peregrinos porten cintas, eso sí, de color verde.

Con o sin ramas, lo único cierto es que Guía seguirá fiel a la promesa que le hicieron a la Virgen allá por 1811. Los campesinos de la comarca norte sufrieron aquel año una voraz plaga de langostas que estaba arrasando con sus cultivos. En su desigual lucha frente a tamaña invasión se les ocurrió pedir a la Virgen de Santa María de Guía que intercediera por ellos y le prometieron que, en agradecimiento, a partir de esa fecha bajarían todos los años cargados de ramas a bailarlas en su presencia. A aquella promesa se le llamó el Voto de Vergara, en alusión a la montaña donde sellaron aquel compromiso. Y eso es justo lo que harán esta tarde.

Para cumplir con aquel acuerdo, que ha dado pie a una de las citas religiosas y festivas más esperadas de cada edición de la llamada Fiesta de Las Marías de Guía, esta tarde decenas de peregrinos subirán hasta la Montaña de Vergara y a eso de las cinco de la tarde emprenderán el camino de bajada hasta el casco del pueblo, a donde llegarán, pasadas las ocho y media de la tarde, haciendo resonar bucios, tambores y cajas de guerra. En la parte del recorrido que atraviesa el área urbana, desde la zona del Hospital, se les sumarán la Banda de Música Gran Canaria y los papagüevos, que les acompañarán hasta la llegada al templo de esta ruidosa peregrinación. Allí les esperará la patrona, a las puertas de la iglesia.

Los 20 mayordomos que están encargados de velar por el cumplimiento de esta tradición y de organizarla han previsto que unas 20 guaguas partan del casco esta tarde, en torno a las 15.30 horas, para facilitarles la subida hasta la montaña a todos aquellos que quieran participar. A las 16.30 horas saldrán de Montaña Alta hasta Vergara, desde donde se iniciará la bajada.

Después, a las 21.00 horas, en la plaza Grande, empezará el XXXV Festival Folclórico de Las Marías, con la asociación cultural Tajaraste, el Proyecto Comunitario de La Aldea y el dúo de Carla Vega y Jorge Granados.