Gran Canaria presume de verde

A pesar de sus palabras, no paraba de servir productos a los que llegaban a este punto de la isla para disfrutar de un paisaje imponente: «Es que hoy hay un día espectacular y mira como se ve Tenerife, parece que está ahí al lado... Y es que como me dice siempre mi amigo Javi, la mejor vista del Teide es la que disfrutamos desde Gran Canaria», exclamaba muerto de risa Fernando Delgado, que subió a la cumbre acompañado de su familia y unos amigos y alucinaba con el paisaje. «Hoy es una pasada porque se ve toda la isla a la perfección, Tenerife de punta a punta y, si te asomas al otro lado», dijo mirando hacia la zona del Pozo de las Nieves, «se ve Fuerteventura clarita clarita... Hacía años que no veía algo igual, tres islas en pleno mes de diciembre. Yo esto no lo cambio por ninguna playa», dejaba claro.