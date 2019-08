Frank Cuesta hará un programa sobre los «efectos del incendio» en la isla

El presentador de televisión, bajo los seudónimos de Frank de la Jungla o Wild Frank, conocido por la defensa y protección de animales en libertad, así como por descubrir mafias que trafican con ellos, ha prometido visitar Gran Canaria tras los incendios de las últimas semanas.

Frank Cuesta, muy activo en redes sociales, lo ha hecho de forma especial en agosto dando mayor visibilidad a las graves situaciones que se dieron en Gran Canaria a causa de los incendios de las últimas semanas. «En cuanto cuadre... me voy a Canarias para mostrar la increíble fauna de las islas y los terribles efectos del fuego. ¡Es una promesa personal!», argumentaba Frank Cuesta en sus cuentas personales. Con ello, pretende grabar un programa donde se vea la riqueza del ecosistema grancanario, tanto de flora, como de la fauna local que fue damnificada a causa de los incendios forestales que afectaron a numerosos municipios de la isla y dañaron entornos paisajísticos de gran valor.

Cuesta ha recibido un aluvión de mensajes en apoyo de esta iniciativa, aunque hay otros tantos, que felicitan la decisión del presentador, pero aclaran que «Canarias está formada por ocho islas no sólo por una, y que cada una tiene su propia flora y fauna», decía José Antonio Romero, uno de sus seguidores. La respuesta no se hizo esperar. «Cuando digo Canarias digo Canarias... no digo Gran Canaria», contestó Cuesta zanjando el debate.

Destaca la repercusión que tuvo al comentar las ayudas y apoyo por parte de personajes públicos, junto a muchas empresas y ciudadanos españoles hacia el incendio que afecta al Amazonas. «Primero hay que ayudar y ver lo que pasa en nuestro país, para luego irnos más allá», argumentaba Frank Cuesta, quién luego se vio obligado a «bloquear a unos 300 activistas de teclado». A pesar de ello, dio las «gracias a todas esas personas que hablan con respeto».