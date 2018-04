Fijado el juicio contra 9 acusados de sueldo ilegal en Aguas de Teror

Denunciados desde el año 2006 por dos concejales de la oposición, nueve de las once personas acusadas inicialmente de cobrar sueldos de forma irregular en Aguas de Teror a lo largo de un periodo de 14 años serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por percibir un total de 780.837 euros de la empresa municipal en principio incompatibles con los estatutos de la compañía.

Entre los acusados de apropiación indebida y continuada de fondos y de delito societario entre 1992 y 2005 están el exalcalde de Teror entre los años 1991 y 2015, el socialista Juan de Dios Ramos, varios exediles en ese periodo, dos concejales hoy en activo y distintos responsables de la gestión de la compañía 100% municipal desde su creación.

Los munícipes actuales son Santiago Ojeda (PSOE) y Sebastiana González (Alternativa por Teror aunque entonces era edil del PSOE). Los exediles que serán juzgados son Armando Santana y Rafael Grimón (PSOE), y José Juan Marrero.

El exfuncionario José Falcón, el actual gerente de Aguas de Teror, José Alexis Gómez, y el secretario del consejo de administración Rafael Cabrera son los tres técnicos que completarán el banquillo de los acusados durante el juicio oral.

La acusación particular y el juez instructor de las diligencias previas mantienen que aunque los estatutos de Aguas de Teror prohibían la remuneración de sus consejeros, los acusados percibieron pagos regulares de la empresa. No fue hasta 2006, en una junta general extraordinaria, cuando la empresa modificó los estatutos para autorizar las retribuciones y acordó convalidar las realizadas. El fiscal no presenta acusación.

La acusación particular solicita una peña de 6 años de cárcel para todos los acusados y la devolución del dinero, más los intereses acumulados.

El Ayuntamiento figura como perjudicado.

El alcalde de Teror al frente de un pacto PP-PSOE, José Luis Báez, no dejó que la portavoz de NC, Isabel Guerra, pidiera ayer tarde en el pleno la renuncia del concejal Santiago Ojeda en virtud del código ético del PSOE.