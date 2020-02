Expertos instan a cambiar el modelo de gestión para salvar al emblema vegetal

G. Florido / las palmas de gran canaria

Pocos discuten que la palmera canaria (Phoenix canariensis) es el símbolo vegetal por excelencia del archipiélago. Por encima incluso del drago. Es más, así se fijó por ley por el Parlamento canario en 1991. Pero, ¿recibe la atención que se merece por parte de las instituciones? ¿Llegará el día en que no haya palmeras en Canarias? La hipótesis de un escenario así, a priori, se antoja alarmista y exagerado. Sin embargo, hay indicadores que invitan a la preocupación. Su delicado estado de salud lleva años siendo noticia. Y no hay mes en que no trascienda la tala de un ejemplar o su caída accidental producto de una enfermedad. La última gran amenaza, la que tiene en un sinvivir a muchos ayuntamientos de Canarias, es el ataque de un hongo, Thielaviopsis spp, que tiene consecuencias letales para la planta, pero que, además, arrastra otro problema añadido: su difícil detección y su carácter incurable.

Sin ir más lejos fue una palmera víctima de esta enfermedad vascular la que el 17 de julio de 2018 cercenó la vida de un niño en el patio de un colegio de Ingenio. Pese a su aparente buen estado de salud, el cogollo se desprendió y cayó sobre el crío. Este hongo pudre su interior hasta ahuecarla y no deja señales de su presencia en la apariencia exterior de la planta, que puede lucir frondosa y, sin embargo, estar moribunda. Al mínimo golpe de viento, o por la inercia de su peso, se desploma la parte superior. Este cóctel, difícil detección y necesidad de garantizar la seguridad de las personas, en este caso, de los críos, ha desatado la alarma en los ayuntamientos. A la menor sospecha, talan la palmera. Los hay, incluso, que no han dejado una en pie en ningún centro educativo. Han cortado por lo sano.

¿La solución pasa entonces por eliminarlas de los lugares públicos? No lo parece. Es, además, una planta protegida en Canarias, con medidas específicas recogidas en el decreto 62/2006 del 16 de mayo. Pero ¿qué se puede hacer? En Telde, por ejemplo, la concejalía de Parques y Jardines ha informado de la puesta en marcha de lo que llama un plan de inspección de palmáceas para prevenir posibles riesgos. En la última revisión se supervisaron 404 ejemplares, 292 de ellos del género Phoenix. Detectaron cuatro con síntomas de la presencia de este hongo, con pudriciones en su interior y fueron retirados de inmediato. El problema: usaron trepolines para trepar por el estípete, tecnología que los expertos consideran agresiva y que, a su juicio, contribuye a debilitar a la planta. Por eso mismo en Ingenio, que también hacen revisiones periódicas, piden un protocolo que les diga cómo actuar sin dañar a la especie, pero que, eso sí, resulte fiable.

Solo hay un dato para la esperanza. Por la información que maneja y por la propia experiencia de su trabajo en el laboratorio Fitopatológico de la consejería de Sector Primario del Cabildo (organismo sin competencias en esta materia), Purificación Benítez Hernández, bióloga de formación, sostiene que es «un hongo no especialmente habitual». Es decir, su incidencia aún no es elevada. Lo malo, «que cada vez lo es más». Lo que lo distingue, recalca, y lo que lo hace peligroso, es que da lugar a una enfermedad letal que se manifiesta sin producir situación de estrés en el ejemplar y que, por lo que saben los que más lo han estudiado, que son los americanos, entra en la palmera a través de heridas que pueden haber sido provocadas por roedores, pájaros, podas...

La paradoja que reviste de tintes dramáticos la lucha emprendida para atajar el grave problema de seguridad que supone este hongo es que el método que más se usa y que algunos técnicos ven más fiable se le considera una de las principales vías que utiliza para infectar a la planta. Es una técnica manual e «invasiva»: el operario sube ayudado por trepolines, que causan heridas al tronco, y usa un mazo para, pegando bien el oído, y abrazado al mato para sentir sus vibraciones, comprobar si suena hueco o no. Algunos ayuntamientos usan máquinas elevadoras, pero, aseguran, se pierde eficacia. Los expertos, en cambio, no lo comparten y exigen desechar los trepolines.